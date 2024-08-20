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社會 社會焦點 保障人權

一撞就爛！網傳忠孝橋是「海砂橋」　新北市工務局回應了

（圖／翻攝自記者爆料網）

▲忠孝橋一早發生嚴重事故。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

連接台北市與新北市的的重要道路忠孝橋，今（20）日上午因為聯結車翻覆的關係，造成忠孝橋全線癱瘓，不少趕著上班的民眾都卡死在忠孝橋上動彈不得。目前忠孝橋已經恢復單線通車，新北市工務局養工處長鄭立輝表示，預計修復工程要2個月的時間。而面對民進黨議員邱婷蔚指稱「忠孝橋是海砂橋」一事，新北市府也說話了。

根據媒體報導指出，新北市工務局養工處長鄭立輝在事後接受採訪時表示，這起事故地點位於中正北路與重安街交叉路口附近，鋼樑掉落造成橋面板受損，但並未影響到橋樑的整體安全性。初步評估結果顯示，橋樑的主體結構並未受到嚴重損害，預計修復工程將需要約2個月的時間。

而在意外發生之後，民進黨籍新北市議員邱婷蔚在社交媒體上發文質疑，指稱台一高架「這路段本來就是危橋、海砂橋」，並表示撞破的地方經常有水泥掉落的情況。邱婷蔚在接受採訪時也堅持自己的說法，聲稱該路段從新北市升格前就經常需要補強，對用路人和整段橋樑的安全表示擔憂。

面對這些質疑，新北市工務局予以強烈否認。工務局鄭重澄清，台一高架橋並非海砂橋，而是在約70年代由交通部公路局建造，之後移交給當時的台北縣政府維護管理。工務局強調，此次事件純屬交通意外，呼籲外界不要誤導視聽。

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