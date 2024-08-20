中國傳奇泳將孫楊8月底回歸！　國體局：復出第一場賽選老家合肥

▲中國傳奇泳將孫楊4年多禁賽期結束。（圖／翻攝孫楊工作室）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽省體育局相關人員20日指出，中國游泳名將「孫楊」將出賽 ，2024年中國全國夏季游泳錦標賽。錦標賽將於8月25日至28日在安徽合肥舉行。孫楊重返賽場的消息一出，讓粉絲們興奮直呼，「期待看到孫楊再次大展身手。」

據《澎湃新聞》報導，安徽省體育局知情人士表示，「國家體育總局來電，確認孫楊要來合肥，孫楊此次是隨浙江隊來參加，在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽。」孫楊超話也轉發了，2024年全國夏季游泳錦標賽開賣資訊。

▲孫楊在雅加達亞運。（圖／路透社）

孫楊曾在接受採訪，提及回歸一事時表示，「2020年，當我接到仲裁最終結果的時候，我就下定決心，4年後我一定會回來，不會選擇退休。」他還強調，出於對游泳這項運動的熱愛，也想堅持下去，雖然已經不再年輕，但還想以一個游泳選手的身份，繼續比賽，決定回歸也算是給自己一個交代。

孫楊的父親孫全洪曾是安徽省體工隊排球隊運動員，母親楊明也曾是排球好手，孫楊遺傳父母運動天賦，從小個子就很高。孫楊在近期節目中說道，「我淨身高199公分左右，我臂展212公分，我的臂展比身高長了13公分。」

如今復出之戰選在安徽合肥，久違賽場的孫楊，也將在老家父老鄉親面前亮相。安徽省體育局知情人士表示，明星的到來，也讓比賽地維安壓力激增，「體育總局特地強調，讓我們提升維安措施。」

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透社）

先前報導指出，國際體育仲裁法庭在2020年6月底宣布，孫楊使用禁藥一事的裁決結果，禁賽期從2020年2月28日開始計算，一直到2024年5月31日禁賽期滿。

公開資料顯示，孫楊在2012年倫敦奧運會上，打破奧運紀錄的成績，獲得400公尺自由式冠軍，並在2012年8月4日以打破世界紀錄的成績獲得1500公尺自由式比賽冠軍；2016年8月8日在2016年奧運中，獲200公尺自由式冠軍，這是他個人在奧運上獲得的第3面金牌。除了奧運之外，孫楊在世界各大賽事也獲得多面金牌，他是世界上首位在200、400、800、1500公尺中長距離上，全部獲得金牌的大滿貫選手。