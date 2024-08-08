中國反興奮劑中心要求：加大對美國田徑運動員檢測頻率

▲奈頓（Erriyon Knighton）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國反興奮劑中心（CHINADA）8日發文呼籲國際檢測機構（ITA），在巴黎奧運會期間加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，並強烈建議田徑誠信委員會（AIU）加強對於美國田徑運動項目的反興奮劑監管。

中國反興奮劑中心日前發文痛批，美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）年初藥檢呈現陽性，但卻仍獲准參加巴黎奧運，反觀中國游泳隊今年被藥檢600次零檢出，是典型的「雙重標準」。

中國反興奮劑中心8日再度發文指出，奈頓的案件仍有諸多疑點，例如美國反興奮劑機構（USADA）負責人公然宣稱，群勃龍（Trenbolone）在美國和世界其他地區都是一種眾所周知的牲畜生長促進劑，「為什麼近年來全球發生了數以百計的群勃龍陽性，只有極少數美國運動員基於USADA的調查結果和肉類食品污染的主張逃脫了禁賽處罰？」

中國反興奮劑中心提到，奈頓被USADA單方面「寬恕」也反映出另一種擔憂：即美國田徑項目頻頻出現使用興奮劑的醜聞，且USADA在處理興奮劑案件的方式上存在前後矛盾和解釋可疑的問題。

中國反興奮劑中心強調，鑑於美國田徑領域根深蒂固的種種「污點」，以及USADA屢次置程序和標準於不顧，我們有理由懷疑美國田徑領域存在系統性使用興奮劑的問題，美國田徑領域的興奮劑陽性事件值得持續徹查和關注。

中國反興奮劑中心還說，「基於上述情況，我們強烈呼籲國際檢測機構（ITA）在巴黎奧運會期間加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，同時強烈建議田徑誠信委員會（AIU）加強對於美國田徑運動項目的反興奮劑監管，嚴防嚴查其運動員興奮劑問題隱患，實際維護各國乾淨運動員的合法權益，重樹全球運動員對公平競賽的信心。」