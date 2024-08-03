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潘展樂10歲說「游得比孫楊快」　孫楊親自回應：他做到了！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國「飛魚」潘展樂日前在奧運男子游泳100公尺自由式項目奪金，他10歲時受訪說「游得比孫楊快就可以了」的影片也因此瘋傳。對此，孫楊在節目上表示，他看了那段影片，潘展樂的確做到了，「我覺得這也是一種傳承。」

▼潘展樂奪金。（圖／路透社）

▲▼中國「飛魚」潘展樂奪金。（圖／路透社）

▲▼中國「飛魚」潘展樂奪金。（圖／路透社）

潘展樂10歲就接觸游泳，當時他接受了電視台的訪問，記者問他怎麼樣可以奪冠，潘展樂回答，「游得比孫楊快就可以了。」

這段影片在潘展樂於巴黎奧運奪金後再次瘋傳，孫楊近日也在節目上談到了這段影片，他說，影片他也看了，人家問潘展樂有什麼目標，潘展樂說比孫楊快就夠了，「但他確實也做到了，在100公尺上面，他有極強的天賦和能力，所以我覺得這個也是一種傳承。」

▼10歲時的潘展樂。（圖／翻攝微博）

▲▼潘展樂10歲說「游得比孫楊快」　孫楊親自回應：他做到了！。（圖／翻攝微博）

▼孫楊肯定潘展樂的表現。（圖／翻攝微博）

▲▼潘展樂10歲說「游得比孫楊快」　孫楊親自回應：他做到了！。（圖／翻攝微博）

孫楊提到，其實可以看到在體壇中有很多這樣的例子，他覺得這是一種傳承，也是一種時代的跨越，「我看到十年前的潘展樂，在回頭看看十年二十年前的我，那其實是非常感慨的，就是一種回憶的過程。」

孫楊說，十年後的今天，成就了更好的小潘，這其實是一種很讓人感慨的過渡，「同樣我們也見證了中國游泳的歷史發展，而且也是新增了一位奧運會冠軍。」

孫楊強調，「期待在未來，能有更多優秀的男選手能加入到奧運冠軍的行列中。」

▼孫楊曾在奧運拿下多面金牌，但後來捲入禁藥事件被禁賽。（圖／翻攝路透社）

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

▲▼雅加達亞運，中國，孫楊。（圖／路透社）

▲孫楊現身國際體育仲裁法庭（CAS）聆聽判決。（圖／路透）

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