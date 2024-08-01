中國奧運金牌泳將都哪來的？　陸網神解：江浙滬包游

▲中國泳將潘展樂100公尺自由式破世界紀錄。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸19歲泳將潘展樂在巴黎奧運男子游泳100公尺項目中替團隊拿下第一面金牌，同時打破個人保持的世界紀錄。來自浙江溫州的潘展樂成功延續孫楊和汪順在奧運賽場上的佳績。據悉，自1992年起，江浙滬出身的選手成為大陸國家游泳隊的「後花園」，也是奧運金牌的搖籃，外界更是以諧音梗「江浙滬包游（郵）」來形容。

▲大陸游泳隊奧運史上首金由莊泳拿下。（圖／翻攝南方週末）

《南方週末》報導，除了潘展樂來自浙江溫州，今（2024）年共31人的中國游泳隊裡，浙江泳軍共9人入選，江浙滬運動員共有12名。細數中國在歷屆奧運游泳比賽中的奪金項目，會發現大多數的冠軍運動員都來自同一個地區，江浙滬真成「包游區」了。

1992年巴塞隆納奧運賽場上，來自上海（滬）的女子游泳選手莊泳拿下中國游泳隊史上首面金牌後，江蘇南通的林莉也在該屆奧運奪下金牌，直至2004年雅典奧運，羅雪娟成為浙江首位拿下奧運游泳金牌的選手。

▲大陸游泳隊「江浙滬」選手奪金數量佔最多數。（圖／翻攝南方週末）

緊接著來自浙江杭州的孫楊和葉詩文分別扛起奧運奪金的重擔，在上屆東京奧運才拿下金牌的汪順和新崛起的蝶后張雨霏同樣來自浙江寧波和江蘇徐州，扣掉本屆游泳首金，來自浙江溫州的潘展樂，大陸游泳隊在奧運拿下的16面金牌中，出身江浙滬的選手共拿下13面金牌，踩穩了「江浙滬包游」的逗趣說法。

▲張雨霏。（圖／翻攝自微博）

外界分析，江浙滬一帶河流湖泊發達，為了捕撈魚蝦等生產目的，當地居民自古便練就一身通曉水性和潛泳的技能。此外，江浙滬一帶也是中國經濟最發達的地區，進入新時代，家長們對於專業的游泳訓練和課程能更多的投入資源，也被認為是這裡擅出泳將的根本原因之一。