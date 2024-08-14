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被控無視「禁藥」闖奧運　美方回應：WADA早知行動存在

▲▼巴黎奧運第三例遭禁賽！　阿富汗柔道選手費札德（Mohammad Samim Faizad）驗出禁藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運柔道男子選手費札德被驗出禁藥。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

參加巴黎奧運會的美國運動員中，有不少人在賽前就藥檢陽性，但美國反興奮劑機構（USADA）不進行禁賽處分，還找出各種理由，讓選手繼續參加奧運。世界運動禁藥管制組織（WADA）在聲明中指出，USADA允許至少有三起嚴重違背規則的運動員，繼續參加比賽。USADA則回應，WADA當時就知道這場行動的存在。

國際運動禁藥檢測機構（ITA）受WADA委託，主導2024巴黎奧運所有禁藥管制。ITA發出報告顯示，在7月底查出在伊拉克柔道男子選手薩賈德（Sajjad Ghanim Sehen Sehen）和尼日利亞女子拳擊手奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）身上，興奮劑檢測呈陽性反應；後來又發現阿富汗柔道男子選手費札德（Mohammad Samim Faizad）的藥檢為陽性反應。

ITA發出的禁藥名單中，沒發現任何一位美國運動員的身影。WADA在7日發出聲明表示，USADA曾懷疑其他反興奮劑機構沒嚴格遵守規定，自己卻從未公布興奮劑案件，這種做法不光破壞了比賽的公平性，也危害了相關運動員的安全，「至少有3起嚴重違反『反興奮劑規則』的運動員，被允許繼續比賽的案例。」

▲▼美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）。（圖／路透社）

▲美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）。（圖／路透社）

中國反興奮劑中心（CHINADA）也在8日發文呼籲，希望ITA在巴黎奧運會期間加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，並強烈建議田徑誠信委員會（AIU）加強對於美國田徑運動項目的反興奮劑監管。

「為什麼全球發生了數以百計的群勃龍（Trenbolone）陽性，卻只有極少數美國運動員，基於USADA的調查結果和肉類食品污染的主張逃脫了禁賽處罰？」中國反興奮劑中心指出，美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）年初藥檢呈陽性反應，卻仍被獲准參加巴黎奧運，反觀中國游泳隊今年被藥檢600次零檢出，是典型的「雙重標準」。

另外，根據《美國之音》報導，WADA曾在聲明中指出，USADA在2011至2014年間，三次允許被發現服用了興奮劑的運動員當臥底，提供資訊和線索以抓到其他服藥的運動員。

USADA則回應，WADA當時就知道這場行動的存在，也沒有提出異議。

「當USADA和其他反興奮劑機構獲得有關不當行為和可能的違規行為的資訊時，我們透過一切可用的資源來尋找真相是至關重要的。」USADA發出聲明表示，美方會研究證據以查明真相，維護規則，保護體育運動的純淨。

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