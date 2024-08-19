蒜頭剝不開！一看驚覺「整顆都是水泥做的」　印度人妻超傻眼

▲隨著蒜頭價格飆漲，印度菜市場竟然出現假蒜頭。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度近期蒜頭價格飆漲，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）竟然開始出現假貨。當地一名人妻做菜時發現，眼前這顆「蒜頭」根本剝不開，仔細一看才驚覺，竟然是水泥做成的。

今日印度等媒體報導，退休警察帕蒂爾（Subhash Patil）的妻子，跟街頭小販買了250公克蒜頭，回家後試圖剝開，其中一顆蒜皮卻無法分開，她決定改用菜刀切切看，這才發現買到假貨。

A shocking case has come to light from Maharashtra's Akola, where some hawkers are cheating people by selling fake garlic, which were found to be made of cement.#Garlic #cement #maharashtra #Akola pic.twitter.com/MObvrlQr5z — IndiaToday (@IndiaToday) August 18, 2024

據悉，「假蒜頭」與真正的蒜頭混在一起販售，她買回家的這一顆，重量約為100公克，外層塗上白色顏料，如果沒有仔細看，根本無法分辨真偽。

在事件發生的阿科拉地區，大蒜價格約為每公斤300至350盧比（約新台幣114.5-133.5元）。帕蒂爾表示，這種行為可能誤導消費者，甚至危害公眾健康。影片瘋傳後，民眾也紛紛擔心市場上充斥假造食品，要求當局對此採取行動。