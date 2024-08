蒜頭剝不開！一看驚覺「整顆都是水泥做的」　印度人妻超傻眼

▲隨著蒜頭價格飆漲,印度菜市場竟然出現假蒜頭。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度近期蒜頭價格飆漲,馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)竟然開始出現假貨。當地一名人妻做菜時發現,眼前這顆「蒜頭」根本剝不開,仔細一看才驚覺,竟然是水泥做成的。

今日印度等媒體報導,退休警察帕蒂爾(Subhash Patil)的妻子,跟街頭小販買了250公克蒜頭,回家後試圖剝開,其中一顆蒜皮卻無法分開,她決定改用菜刀切切看,這才發現買到假貨。

A shocking case has come to light from Maharashtra's Akola, where some hawkers are cheating people by selling fake garlic, which were found to be made of cement.#Garlic #cement #maharashtra #Akola pic.twitter.com/MObvrlQr5z