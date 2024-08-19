被蔡壁如指「2女人戰爭」　黃珊珊笑了：把所有外界意見當善意就好

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴，將時任競選總幹事黃珊珊、前立委蔡壁如之間的內鬥浮上檯面，蔡壁如18日被問及「黨內2個女人的戰爭」時，反點名2女人是黃珊珊與時任競總發言人陳智菡。黃珊珊、陳智菡19日下午召開記者會，被問到蔡壁如相關問題，黃珊珊僅微笑回應，把所有外界意見當成善意就好。

▲黃珊珊與陳智菡出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會 。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊19日下午3時與陳智菡召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，被問到前民眾黨秘書長謝立功認為，蔡壁如爆發論文爭議時辭職止血，黃珊珊要善後沒問題，但應該先辭職？黃珊珊回應，這幾天有很多指教，「不管大家有什麼意見，我們都虛心接受，也正在檢討。」而競總同仁會一起面對，包括善後與重建信任，「所有外界意見，都當成是好意就好了。」

媒體詢問，蔡壁如的團隊被質疑用「交通費」支付薪水？陳智菡則說，這部分競總不太清楚蔡壁如競選支出申報，所以不便回應。

另外，有媒體一次詢問京華城爭議，以及蔡壁如認為「2個女人戰爭」是指黃珊珊與陳智菡，自己並非主角？只見黃珊珊與陳智菡2人聽聞到問題時，都露出了一抹神秘微笑；而黃珊珊回答京華城問題後，忘記後面一個題目為何，一旁的陳智菡則幫忙提醒補充，黃珊珊才面露微笑地說「喔！剛剛講的就是，把所有外界意見，當成都是善意的就好。」