關山警察分局中元祈福　全力讓轄境治安平穩

▲台東關山警察分局中元祈福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局於19日11時，由分局長鍾國楨帶領分局同仁，在分局廣場前舉行中元普渡祈福儀式，期能在全體官警虔誠的祈福及各分駐所同仁群策群力下，落實執行各項勤務，並秉持同理心、聞聲救苦、廣植福田，讓轄境治安平穩、交通安全、民眾安康。

關山警察分局於19日11時，各組中心及派出所依序於貢桌擺上貢品，進行今年中元普渡祈福儀式，分局長鍾國楨帶領同仁，以莊嚴虔誠儀式進行，每人手持一柱清香，鍾分局長以最恭敬的心親念祈禱文，祈求警政工作推行之順遂，轄內治安平穩、交通順暢、民眾安康，還有所有同仁執勤能夠平平安安。

所有同仁於儀式畢後，雙手合十圓滿完成；農曆七月係民俗的中元節，係祭拜「好兄弟」的日子，亦是佛教的「吉祥月」、「孝親月」、「感恩月」，適合做好事救濟苦難人，廣結善緣與人為善多付出，期許同仁身在公門好修行，時時心懷感恩、視民如親、關懷民眾，廣植福田做百姓的活菩薩，完成警察的使命與民眾的期待，讓社會更加祥和安康。

關山警察分局表示，在現今科技發達的年代，警察辦案必須實事求是、力求證據，然仍有些科學無法解釋的現象，出現在刑事案件偵辦的過程中，所以「接地氣」的在中元節舉香誠心祭拜，祈求員警辦案時順遂平安，另俗諺說的好「舉頭三尺有神明」及「歹路不可行」，只要民眾遵守法令，就能「夜半敲門心不驚」，過著安居樂業的好日子！