員警拆槍、打靶片傳抖音！　台灣「白目警」愛拍片PO網

記者張靖榕／綜合報導

台中市和平警分局一名張姓員警，將分局在靶場測驗分解槍枝的影片傳給女友，結果被女友上傳到TikTok賺流量，分局震怒要求立刻下架，並懲處張員。這並非台中第一起「白目員警」事件，今年稍早還有「飛天小女警」打靶影音；台北則有2名員警開車執勤時自拍，被抓包都沒繫安全帶。

和平分局指出，45歲張姓員警將今年7月21日，分局在梅子靶場舉辦的槍枝分解結合測驗的影片，分享給越裔台籍裴姓女友，結果女友又把影片上傳到TikTok賺流量。和平分局得知後，立刻告誡刪除下架。

▲台中市一名張姓員警（左二）將槍枝分解訓練影片傳給女友，結果被女友上傳抖音，引起警方震怒。（圖／翻攝抖音）



裴女原為越南籍，現已取得台灣身分證。裴女除了分享男友分解結合槍枝後畫面外，還上傳多張張員的工作照，以及張員與她摟抱親嘴的照片，引發網友熱議。

和平分局確認畫面攝於7月21日，於梅子靶場進行槍枝分解結合測驗。該分局指出，因公務取得的影音資料，未經機關授權不得擅自複製或外傳，張員明顯違反規定。

員警在社群時代擅自PO網添亂事件不只一樁，台中市警五分局一名53歲女警，今年2月PO出打靶畫面到TikTok，自稱「飛天小女警」，還標註台中市警局，同樣被分局依違反規定處分。

此外，台北市中山警分局建國派出所張姓、林姓2名員警，6月開車解送犯人到桃園地檢署途中，副駕的張員持手機自拍影片並上傳到社群平台Threds，卻被網友抓包2人都未繫安全帶，被分局依道路交通處罰條例舉發，並加重處分記申誡。

此前還有員警穿制服、屁股夾仙女棒，甚至在他人背後做出擺動下體的不雅動作等，同樣上傳到社群網站，因此引火上身。