永續方舟館台東環境教育綠生活市集　第二彈24日登場

▲永續方舟館台東環境教育綠生活市集第二彈將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵民眾養成友善環境的淨零綠生活行動，台東縣環保局永續方舟館將於24日上午九點至下午兩點在館內及門口草皮舉辦第二場環境教育綠生活市集，活動集結台東縣內各大環境教育場域、在地公益團體及台東社區大學聯合推廣淨零綠色生活、環境保護及永續發展理念。活動當天並規劃環保餐具租借站，也與在地綠色飲食攤商合作，享受美食之餘也同時降低垃圾產生，一起守護環境；永續方舟館當日配合市集時間，特別開放自由參觀，活動詳情請查詢永續方舟館臉書粉絲專頁（https://pse.is/4wqarq）。

台東縣政府表示，為持續推動聯合國永續發展目標(SDGs)及淨零綠生活，特別規劃台東環境教育綠生活市集，以多樣化的綠色活動激發縣民對環境保護的熱情與行動力，將「淨零綠生活」以食、衣、住、行、育樂、購買等六個面向落實到日常之中，從中建立珍惜資源與愛護環境的觀念，讓民眾隨時都能養成良好的生活習慣，寓教於樂，促進台東永續發展，共同打造慢活宜居的綠色城市。

台東縣環保局指出，永續方舟館當天所舉行的環境教育綠生活市集，會聯合台東縣內七大環境教育場域，以寓教於樂的方式帶領民眾學習環境教育新知，藉由推廣環境保護、海洋保育、文化保存的知識與相關綠色遊程，讓民眾身歷其境、感知環境正在發生的變化，由內而外激發守護環境的心，進而培養綠色生活習慣。現場也安排與關注環保議題的公益團體合作，透過展示資源回收再利用成果，為民眾打開資源循環再造的新世界大門。

綠生活市集也延續歷年來的守護環境的理念，提醒民眾自備環保餐具與環保杯享用美食，快樂出遊落實環保的同時不產生一次性垃圾，並邀請民眾參與線上集章活動，體驗闖關遊戲無紙化，用實際行動支持愛樹行動、落實淨零綠生活。永續方舟館將持續開放免費參觀至8月30日止，開放時間為行政機關上班日的下午兩點至五點止，邀請民眾共度暑假的最後時光。