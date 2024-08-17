　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東關山鎮阿美族聯合豐年祭　熱鬧展開

▲台東關山鎮阿美族聯合豐年祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山鎮阿美族聯合豐年祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮阿美族聯合豐年祭暨傳統技藝競賽，17日在關山親水公園原住民文化廣場舉行，近千名族人穿著傳統服飾齊聚一堂，台東縣長饒慶鈴受邀前往參與活動，受到族人熱烈的歡迎，縣長祝福阿美族人一年豐收，縣府團隊會與原住民同胞一起打拼，並提升原住民的文化與產業地位。

關山彭成豐表示，饒慶鈴非常關心關山鎮的各項建設，也感謝縣議員的經費爭取及代表會的全力支持，關山鎮阿美族5個部落，每2年舉辦聯合豐年祭，今年由電光部落輪值，舉辦聯合豐年祭是希望弘揚各族群的傳統文化聯絡感情，關山鎮積極推動觀光已見成效，關山親水公園遠近馳名，關山米品質也獲得肯定。

饒慶鈴提到，台東縣近年來有很大的轉變，獲得國外雜誌及訂房網站的肯定，關山鎮在彭鎮長及歷任鎮長的努力下，各項建設及原住民文化均得到不錯的成績，縣府要表示肯定，阿美族文化的服飾、傳統歌謠非常具有特色，讓各族群獨特的族群文化傳承，是縣府非常重視的大事，因此爭取成立全國最多的文健站(109站)，讓長者可以健康快樂一起慢慢長大；另外也積極推動母語學習，讓中小學生從小學習各族的族語，並透過比賽傳承族語。

縣府會與原住民朋友共同打拼，除了在各種設施與活動加強外，也積極推動原住民文化成長班、技藝班等，並將推展原住民文化產業的創意，希望能夠將原住民同胞的文化及產業發展與地位。

豐年祭活動包括有千人大會舞、各社區的傳統歌曲舞蹈演出、長青班歌舞表演、創新歌舞表演，傳統技能競賽除抓豬比賽外，鎮公所也安排滾輪胎、撒網、負重接力及鋸木比賽，在傳統歌舞表演外，另有創新歌舞表演，各項技能比賽有列入計分，分別頒發16000元至8000元獎金獎勵，會場相當的熱鬧。

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

「愛貓天使」馬爺爺辭世！長眠燕巢

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

台南M痘確診累計3例

三重停車場工程捲資造假疑雲　廠商喊冤「1理由」爆與流標有關

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實共生社區　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　邱佩琳：體現歷史文化敬意

快訊／台南市搜救隊搶救機車車禍傷者送醫

80元就能搭！「柯南 」海上巴士首航

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

台南市中元祭典法會黃偉哲親臨主祭祈願風調雨順市運昌隆

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

更多熱門

相關新聞

台東紅烏龍創意茶藝競賽　結果出爐

台東紅烏龍創意茶藝競賽　結果出爐

台東縣政府舉辦第一屆「台東紅烏龍創意茶藝競賽」，17日在台東故事館進行頒獎典禮，台東縣長饒慶鈴揭曉成績，優勝獎由吳謙竺榮獲，獎金5萬元17、18日兩天下午1時至晚間8時在同一地點舉行「2024台東紅烏龍風格節」，推廣台東紅烏龍茶的獨特風味與文化內涵。饒慶鈴表示，盼透過多樣化的茶文化展示與創意茶藝競賽，深植紅烏龍茶的品牌形象，進一步擴大市場影響力，讓更多人愛上這來自台東的一抹「紅」。

臺東綠能論壇　饒慶鈴：期盼共建綠能韌性城市

臺東綠能論壇　饒慶鈴：期盼共建綠能韌性城市

台東新園大排清疏完工　解決居民多年困擾

台東新園大排清疏完工　解決居民多年困擾

讓長者充滿活力　友善樂齡長者文化交流　

讓長者充滿活力　友善樂齡長者文化交流　

警疏導熱氣球車潮　助八旬嬤過街

警疏導熱氣球車潮　助八旬嬤過街

關鍵字：

豐年祭阿美族台東

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面