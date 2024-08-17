台東關山鎮阿美族聯合豐年祭　熱鬧展開

▲台東關山鎮阿美族聯合豐年祭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮阿美族聯合豐年祭暨傳統技藝競賽，17日在關山親水公園原住民文化廣場舉行，近千名族人穿著傳統服飾齊聚一堂，台東縣長饒慶鈴受邀前往參與活動，受到族人熱烈的歡迎，縣長祝福阿美族人一年豐收，縣府團隊會與原住民同胞一起打拼，並提升原住民的文化與產業地位。

關山彭成豐表示，饒慶鈴非常關心關山鎮的各項建設，也感謝縣議員的經費爭取及代表會的全力支持，關山鎮阿美族5個部落，每2年舉辦聯合豐年祭，今年由電光部落輪值，舉辦聯合豐年祭是希望弘揚各族群的傳統文化聯絡感情，關山鎮積極推動觀光已見成效，關山親水公園遠近馳名，關山米品質也獲得肯定。

饒慶鈴提到，台東縣近年來有很大的轉變，獲得國外雜誌及訂房網站的肯定，關山鎮在彭鎮長及歷任鎮長的努力下，各項建設及原住民文化均得到不錯的成績，縣府要表示肯定，阿美族文化的服飾、傳統歌謠非常具有特色，讓各族群獨特的族群文化傳承，是縣府非常重視的大事，因此爭取成立全國最多的文健站(109站)，讓長者可以健康快樂一起慢慢長大；另外也積極推動母語學習，讓中小學生從小學習各族的族語，並透過比賽傳承族語。

縣府會與原住民朋友共同打拼，除了在各種設施與活動加強外，也積極推動原住民文化成長班、技藝班等，並將推展原住民文化產業的創意，希望能夠將原住民同胞的文化及產業發展與地位。



豐年祭活動包括有千人大會舞、各社區的傳統歌曲舞蹈演出、長青班歌舞表演、創新歌舞表演，傳統技能競賽除抓豬比賽外，鎮公所也安排滾輪胎、撒網、負重接力及鋸木比賽，在傳統歌舞表演外，另有創新歌舞表演，各項技能比賽有列入計分，分別頒發16000元至8000元獎金獎勵，會場相當的熱鬧。