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地方 地方焦點

用鏡頭捕捉台東山海美景　走進何孟娟的影像世界

▲走進何孟娟的影像世界。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲走進何孟娟的影像世界。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假去哪裡玩？台東近年來是當代藝術聚集地，台東美術館帶來檔檔精彩展覽，最新呈現「英勇的死亡－何孟娟個展」，是當代攝影領域長期耕耘的藝術家何孟娟1999年至今作品，展期自8月10日至9月28日，17日舉辦開幕記者會，台東縣長饒慶鈴表示，邀請以影像為主要媒材、以獨特女性視角，近年參與許多國際展覽的藝術家何孟娟舉辦個展，邀請您一起走進藝術家的影像世界，歡迎大家隨時來台東看海、欣賞台東的美。

饒慶鈴提到，台東美術館積極推廣當代藝術，對各類型藝術活動支持不遺餘力、有目共睹，越來越多來自外縣市與國外朋友造訪台東，也有許多熱愛攝影的朋友來台東取景，台東美術館更是攝影愛好者的首選，獨特均勻光線，人像拍攝充滿歡樂氣氛，怎麼拍都滿意。

攝影是大家非常熟悉的媒材，是生活的一部分，何孟娟長時間近身接觸、訪談公寓居住者，透過作品呈現影像的可能性，從最早社群網路剛開始，何孟娟以「我是白雪公主」引起注意，網路讓現代人的身份變得更複雜，心理議題的探究，在藝術家以自己為被拍攝對象，戲劇化有趣的呈現。當代元素，熟悉的生活場景、物件再到K-Pop引起的亞洲旋風在她作品裡都看得到。

山歌廳展出藝術家耗時10餘年「魏斯貝絲計畫」，透過攝影、空間裝置，呈現紐約非營利聚落「魏斯貝絲藝術公寓」數十年日常樣貌。

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