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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胖卡200萬爭議！黃珊珊曝監院函釋「只能租不能買」　金流待檢調調查

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選2024總統大選期間，有2輛宣傳車「美好號」和「相信號」，被網紅四叉貓批評，其中一輛在二手車網站約20萬以內，木可公司購入後卻「回租」給柯辦，且半年費用高達200萬元，質疑從中賺了150萬元。時任競選總幹事黃珊珊公布監院函釋，表示政治獻金不得購買宣傳車輛，而木可跟總部就是合作關係，金流則靜待檢調調查。

▲▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊19日下午3時與時任競總發言人陳智菡召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，其中有關外界質疑半年收費要200萬元的胖卡租賃價格高昂，為何不直接購買等疑惑，黃珊珊公布監察院函釋，表示2016年6月就有規定，競選的政治獻金「得支用於租用宣傳車輛，不包括購買宣傳車輛」。

▲▼民眾黨政治獻金查帳進度記者會資料。（圖／民眾黨提供）

黃珊珊提及，選過舉的人都知道，可以租車但不能買車，因為買車是有價的資產，將來還要折舊，有很多清算問題，所以基本上規定就是如此；關於跟胖卡租賃部分，就是將需要使用的宣傳工具交給租賃車使用，並全部用在宣傳上，沒有任何問題，相關規定都如實申報。

媒體追問，外界質疑胖卡部分，是在柯辦與木可公司有無金流往來，例如「左手洗入右手」等問題，目前有無了解相關金流？黃珊珊回應，針對木可公司部分，相關財務由時任財務長李文宗負責，木可公司跟總部就是合作關係，尤其是胖卡的部分，就是因為要宣傳、有一些業務必須委外辦理，無法自行處理。

黃珊珊說，金流已全被檢調扣案，有沒有問題，就靜待檢調調查，「我們也認為說，這東西不可能有任何迴避。」

▲▼黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會 。（圖／記者李毓康攝）

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