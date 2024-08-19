「民眾黨存在為了扯藍後腿？」　趙少康：檢討得從柯文哲先做起

▲趙少康質疑，民眾黨的存在是為了扯國民黨後腿嗎？（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

柯文哲「假帳門」持續延燒，帳本被勾稽出愈來愈多黑料，柯文哲決定讓時任競選總幹事黃珊珊負責善後小組，仿效疫情記者會每日公布查帳進度，企圖挽回支持者的信任。資深媒體人趙少康今（19日）對此狠酸，黃珊珊來當善後小組根本是「球員兼裁判」，如果真的要檢討整個黨，要從柯文哲自身做起，「這個黨的存在是做什麼？是為了扯國民黨後腿嗎？」

趙少康解讀，柯文哲此舉是在民眾黨中評會之前，為了保住黃珊珊而先下重手，更一連問好幾個問題，「那為什麼這個黨變成一人政黨？黨的領導風格有沒有問題？為什麼離去的人都回頭罵民眾黨？這個黨的存在是做什麼？是為了扯國民黨後腿嗎？這個黨有什麼另外偉大的理想或理念？到底要做什麼？否則，繼續維持這樣的風格也做不大，一直維持10％到15％的政黨支持度，我不知道柯文哲的目的到底何在？」趙少康認為，這些疑惑都是需要社會大眾仔細想清楚的。

有學者整理2024三位候選人的政治獻金資料，發現柯文哲支持者，現金捐款比例高達93.7%，3個月內柯陣營收到近2億的現金捐款，引發質疑。趙少康直言，「真的是滿可疑的」，為何都是現金捐款，而且匿名高達6成，「為什麼很多都是匿名現金，有沒有可能是財團的捐款化整為零，以此規避選舉罷免法或社會觀感？」

趙少康表示，不曉得柯文哲午夜夢迴時，會不會想2024總統選舉當時，若有跟新北市長侯友宜合作參選總統就好了？也許就不會像現在這樣，民眾黨一波未平一波又起，引起這麼多紛爭，後面還有北市京華城弊案要被司法追殺。