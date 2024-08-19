民眾黨崩盤？羅智強指柯文哲一定被起訴　主菜「京華城」將上桌

▲羅智強預告柯文哲一定會被起訴。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台灣民意基金會今（19日）發布最新民調，對於民眾黨是否還有明天，結果發現，仍有13.8%支持民眾黨，僅比上次調查下滑2.2個百分點。國民黨立委羅智強直言，「真正的主菜還沒上桌，政治獻金只是前菜」，關鍵是後面的京華城案。

柯文哲近日深陷假帳疑雲，其2024競選經費被控不實申報，台灣民意基金會最新民調顯示，國人對民眾黨的平均感情溫度下滑8.92度，即代表民眾黨已失去近300萬人的好感，並新增220萬人的反感，同時，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度，創下主要政黨感情溫度的最低紀錄。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個清楚且重要訊息，那就是，此刻台灣社會對民眾黨「非常感冒」。

羅智強今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時分析，台灣民意基金會民調的調查期間，還不是風暴最激烈的時間，因此還沒發酵；羅智強說，就連柯文哲都坦言政治獻金案處理荒腔走板，從行政管理端、內部人員的掌握端，顯然民眾黨的內控出了很大問題，但是否到人謀不臧、捐款挪為私用的程度？這仍有待釐清。

羅智強直言，這次風暴對柯文哲最大的傷害是，打破操守品德的盔甲，現在柯將要打赤膊地去面對京華城案，因此預言柯文哲一定會被起訴，如今檢察官都有升官文化，鼓勵他們起訴非民進黨的政治人物；羅智強舉前總統馬英九為例，卸任後被起訴兩案，至今皆獲無罪，理論上起訴他的檢察官應受懲處，因為定罪率太差，但卻升官，所以認為無論柯文哲有事或沒事，都會被檢方起訴，至於是否被定罪，則是另一回事了。

羅智強也說，柯文哲的危機處理仍被打上大問號，柯雖然要時任競選總幹事黃珊珊每天舉行記者會說明，但這決策來得有點晚，上周就該啟動了，黃珊珊在政治獻金案是競選總幹事，京華城案上她又是副市長，理論上她本來就該負說明責任，但目前來看，「黃珊珊的責任擔當度還是不夠。」