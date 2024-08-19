中秋烤肉牡蠣、文蛤貴1成　漁業署推燒烤禮盒「現省300元」

▲漁業署推中秋節燒烤禮盒，每箱優惠999元，現省300元。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

又到了中秋烤肉季節，農業部漁業署與各區漁會合作，今推出期間限定的燒烤禮盒，原價1299元，現在只售999元，前1000名購買還加贈虱目魚丸1包。農業部次長黃昭欽表示，日前凱米颱風對漁業災損有限，只有牡蠣、文蛤受損較嚴重，但供應量沒有問題，價格則略漲1成。

漁業署今舉辦「漁你相遇，好運龍總來」記者會，推出與北、中、南各區漁會合作的中秋節燒烤禮盒組，禮盒包括澎湖小管一夜干、基隆吉古拉、蘇澳白腹鯖魚、虱目魚香腸、鬼頭刀魚丸，還有遠洋捕撈的秋刀魚，以及烤肉必備的魷魚等特色食材，即起上「買魚去」網購平台，每箱優惠價999元含運，折扣達83折，前1000名加贈虱目魚1包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對之前凱米颱風影響牡蠣、文蛤供應情況，黃昭欽表示，之前凱米颱風造成嘉南地區的文蛤、蚵仔受損較大，但離島澎湖、馬祖也有養殖，整體供應無虞，但價格部分則因節慶等影響，會稍微漲1成左右，還請消費者多體諒。

黃昭欽指出，隨著冷鏈物流體系的建立，透過加工及技術延長保鮮，有助穩定產銷，漁業署也因應國內家庭消費需求，輔導開發分切、小包裝、熟成及調理包等多元化產品，提高了產品利用率，減少耗損。同時輔導漁會投入加工、行銷系統發展，讓國人更方便買到水產品。