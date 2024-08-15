火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

▲原PO瞬間反胃想吐。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前帶家人去吃火鍋，吃到一半，覺得差不多該把剩下的食材全丟下去煮，夾到最後卻發現有一條不太好夾起的「菇類」，他索性就不煮那條。可後來他突然發現，「那條『菇類』，怎麼長得跟我剛才最後夾它時長得不一樣啊？」仔細一看才發現居然是一條紅色蟲蟲，瞬間超反胃「真的差點吐在現場。」

苦主在●【爆料公社】●表示，當時跟家人開心吃著、聊著，吃到一半打算把剩下的食材都丟下去煮了，卻發現有一條「菇類」很不好夾，就放棄煮那條菇，繼續跟家人聊天。可聊到一半時，他突然發現那條「菇」，跟剛才長得不一樣，便仔細地看了一下，瞬間嚇壞「不看還好，看了真的差點吐在現場」，因為那根本不是什麼菇，而是一條紅蟲，甚至還在瘋狂蠕動。

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原PO頓時超崩潰，「外食族真的要很注意，隨時都有中獎的可能」，當時腦裡還冒出各種OS，「我有沒有吃到他其他的兄弟姐妹！天啊！我到底吃到啥，看到啥！這個會有毒嗎！這個有很多細菌吧！我需要去看醫生嗎！」整個怕到嚇傻。

看到紅蟲的照片後，其他人也難以接受，「好可怕…這是什麼怪蟲」、「高麗菜裡面偶爾會看到，尤其是下雨過後買的，所以高麗菜我都一葉一葉洗，看到那個真的很噁心。」「噢～這我不行…好噁。」

但就有網友指出，「看起來好像是蚯蚓？」「蚯蚓，下過大雨之後，高麗菜裡面很多」、「紅線蟲（水蚯蚓），我那天在超市買的高麗菜就起碼出現六隻這個蟲」、「颱風過後，高麗菜很容易出現蚯蚓」、「高麗菜很常出現這種蟲！其實沒什麼好怕的。」