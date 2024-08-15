　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋吃一半「細長紅蟲」狂蠕動！苦主崩潰想吐：以為是條菇

▲▼ 。（圖／●【爆料公社】●）

▲原PO瞬間反胃想吐。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前帶家人去吃火鍋，吃到一半，覺得差不多該把剩下的食材全丟下去煮，夾到最後卻發現有一條不太好夾起的「菇類」，他索性就不煮那條。可後來他突然發現，「那條『菇類』，怎麼長得跟我剛才最後夾它時長得不一樣啊？」仔細一看才發現居然是一條紅色蟲蟲，瞬間超反胃「真的差點吐在現場。」

苦主在●【爆料公社】●表示，當時跟家人開心吃著、聊著，吃到一半打算把剩下的食材都丟下去煮了，卻發現有一條「菇類」很不好夾，就放棄煮那條菇，繼續跟家人聊天。可聊到一半時，他突然發現那條「菇」，跟剛才長得不一樣，便仔細地看了一下，瞬間嚇壞「不看還好，看了真的差點吐在現場」，因為那根本不是什麼菇，而是一條紅蟲，甚至還在瘋狂蠕動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO頓時超崩潰，「外食族真的要很注意，隨時都有中獎的可能」，當時腦裡還冒出各種OS，「我有沒有吃到他其他的兄弟姐妹！天啊！我到底吃到啥，看到啥！這個會有毒嗎！這個有很多細菌吧！我需要去看醫生嗎！」整個怕到嚇傻。

看到紅蟲的照片後，其他人也難以接受，「好可怕…這是什麼怪蟲」、「高麗菜裡面偶爾會看到，尤其是下雨過後買的，所以高麗菜我都一葉一葉洗，看到那個真的很噁心。」「噢～這我不行…好噁。」

但就有網友指出，「看起來好像是蚯蚓？」「蚯蚓，下過大雨之後，高麗菜裡面很多」、「紅線蟲（水蚯蚓），我那天在超市買的高麗菜就起碼出現六隻這個蟲」、「颱風過後，高麗菜很容易出現蚯蚓」、「高麗菜很常出現這種蟲！其實沒什麼好怕的。」

ET快訊
一生行善...女志工遭暴衝車撞死　夫痛喊：我的人生被毀了
確定斬了！大阪名地標「金龍」斷尾求生
一篇聲明揭柯文哲假帳疑雲　戴利玲還原過程：吞下去聲押的就是我
37歲角頭中彈慘死！　行兇畫面曝光
孫安佐遭拳王反擊！　經紀人揭情況：男子漢不是媽寶
藍、綠、白政黨政治獻金出爐
快訊／雨勢升級！20縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《山道猴子》作者新作「媽媽得癌症」片長1小時！惹哭萬人：太寫實

北市教育局官網設「狼師專區」　揭露幼兒園不適任人員名單　

快訊／國家警報又響！雷雨彈襲4地　警戒區曝

M痘突變致死率增18倍　疾管署提升非洲7國旅遊警示

獨／愛貓人「英國馬爺爺」成孤單無主屍　善心人士8／18幫辦公祭

電資科系蟬聯二類學生首選　專家：就業取向「選系不選校更明顯」

房地產教父不認「偷拍裙底」喊告　台大女列5點嗆：再凹就難看了

快訊／雨勢升級！20縣市豪大雨特報

北市教育局推「3+2+2」高職生直升科大　最快114學年度上路

快訊／雨區擴大！20縣市大雨特報　注意雷擊

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

與爸2月未見女兒飛撲擁抱　把握時間黏緊緊好溫馨

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

《山道猴子》作者新作「媽媽得癌症」片長1小時！惹哭萬人：太寫實

北市教育局官網設「狼師專區」　揭露幼兒園不適任人員名單　

快訊／國家警報又響！雷雨彈襲4地　警戒區曝

M痘突變致死率增18倍　疾管署提升非洲7國旅遊警示

獨／愛貓人「英國馬爺爺」成孤單無主屍　善心人士8／18幫辦公祭

電資科系蟬聯二類學生首選　專家：就業取向「選系不選校更明顯」

房地產教父不認「偷拍裙底」喊告　台大女列5點嗆：再凹就難看了

快訊／雨勢升級！20縣市豪大雨特報

北市教育局推「3+2+2」高職生直升科大　最快114學年度上路

快訊／雨區擴大！20縣市大雨特報　注意雷擊

想起失婚負債陰影　馬國畢回憶過往淚流滿面！

引導視障前往捷運站…志工「才走120M」遭撞飛慘死！最後身影曝光

邱鋒澤新專賣＄1988「抽視訊簽售」！　遭評太貴親上火線回應

一生行善卻遇橫禍！女志工遭暴衝車撞死　夫痛喊：我的人生被毀了

存款120萬「可以在苗栗買房嗎？」　兩派戰翻：不要焦慮

模仿動作惹禍「慘被多人圍毆」台南某國中傳霸凌　學校啟動調查

2024上半「網路熱議韓劇TOP8」！冠軍男女主角太搭　成功救回爛哏劇本

鐵氟龍流感非「流感」　使用不沾鍋如何避害？一次看

3房預售屋都要3千萬！　台中雙薪家庭年收150萬嘆「買不到房」

LIVE／感謝奧運選手侯友宜辦感恩茶會！　林郁婷、羅嘉翎都出席

兔搭遙控車「送婚戒」　新人落淚:真的做到了

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

陳詩媛管制區接機王齊麟　航警局發聲

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

高雄大茗發明「無薪班」！總公司回應

郭正亮：台灣奧運成績「真的很差」！批人口少不是理由　

更多熱門

相關新聞

名餐廳遭爆食安問題　店家緊急聲明

名餐廳遭爆食安問題　店家緊急聲明

新竹知名葛朗餐飲集團旗下的美義餐廳「斑馬騷莎」新竹民族店近日遭人爆料，指控店內的環境不佳，甚至出現蟑螂和老鼠，還貼出一系列噁心照片證明。對此，業者11日緊急發布聲明，指稱照片全是他們不定期清潔及消毒後的成果照，遭有心人士惡意拍攝或移花接木，已報警追查。

新竹名店遭爆食安堪憂　業者反擊：告到底

新竹名店遭爆食安堪憂　業者反擊：告到底

合歡山武嶺「炊煮火鍋」　太管處：依法裁罰

合歡山武嶺「炊煮火鍋」　太管處：依法裁罰

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了

藍側翼瘋傳林飛帆召妓被逮　王定宇遭威脅殺全家

藍側翼瘋傳林飛帆召妓被逮　王定宇遭威脅殺全家

關鍵字：

食安火鍋外食反胃食材菜盤爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

懶得排隊！上海妹嗆顧客：我那麼好看

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

可米小子變內鬼！　收「回扣千萬」判2年半入獄

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

寵物美容被問「可洗3隻獅子嗎？」

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面