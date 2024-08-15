和逸飯店台南館迎中秋團圓夜　入住即贈精選中秋禮盒

▲和逸飯店台南西門館15日起至9月17日，推出「綠映之月 逸享佳節」中秋住房專案，預訂入住即贈送自助式早餐及中秋禮盒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



和逸飯店台南西門館15日起至9月17日，推出「綠映之月 逸享佳節」中秋住房專案，預訂入住即贈送自助式早餐及中秋禮盒，和逸飯店•台南西門館預訂和逸客房再享1位12歲以下小童免費入住， AMAZZING CLUB會員訂房再享專屬95折優惠，把握暑期倒數及中秋假期，出發南台灣體驗城市魅力及美食風情。





中秋節慶正是傳遞心意的最佳時刻，國泰飯店觀光事業今年以「綠映不息，喜迎豐月」為主題，推出「映月」廣式中秋禮盒及「豐月」蛋黃酥中秋禮盒，包裝設計以永續環保為主軸，選用FSC™認證的紙材及再生木製托盤，讓中秋祝福多一份意義。



和逸飯店•台南西門館致力為親子家庭提供多元的住宿及活動體驗，15日起至9月17日預訂中秋住房專案，專案包含自助式早餐，並附贈精選6款獨具特色內餡的「映月」廣式月餅中秋禮盒，搭配清香解膩的果乾茶包，不僅是家人團圓的美好象徵，更是出遊的絕佳伴手禮，另外9月14日至9月15日舉辦「中秋歷險記」活動，以生動的故事劇場開啟冒險旅程，家長與孩子將一同合作闖關，並親手製作冰皮月餅，創造難忘的親子互動回憶。詳情請上國泰飯店觀光事業官網www.cathayhotel.com.tw 查詢。