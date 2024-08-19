烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

The Air Force released a video showing the destruction of a bridge in Zvannoye, Kursk region.



Now the Russians have only one bridge left over the Seym River, located in the village of Karizh. pic.twitter.com/mC3hbNiKNU — Bandera Fella *-^ (@banderafella) August 18, 2024

文／中央社

烏克蘭史無前例入侵俄羅斯領土的行動將滿兩週，基輔今天表示，在俄羅斯西南部庫斯克州襲擊第2座重要橋梁，試圖打亂莫斯科補給線。

法新社報導，與此同時，俄羅斯升高在烏東的攻勢，聲稱拿下距烏克蘭掌控的後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）數公里外的另一村莊。

▲烏克蘭炸毀俄羅斯庫斯克州第二座大橋。（圖／翻攝X）



烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）透過即時通訊軟體Telegram宣布：「又少了一座橋梁。」隨文上傳位在俄羅斯茲瓦諾葉鎮（Zvannoye）附近這座橋梁遭到鎖定炸穿的空拍影片。

他說：「空軍飛機持續以精準空襲，讓敵人失去後勤能力。」

烏克蘭何時進行上述攻擊仍不得而知，歐勒什丘克沒有提供日期。

基輔6日派兵、運用裝甲車輛對庫斯克州（Kursk）進行跨境攻擊，為自從克里姆林宮2022年2月侵略烏克蘭以來，對俄羅斯境內最大規模攻勢。

烏克蘭16日宣布摧毀位在鄰近城鎮格魯希科沃（Glushkovo）的另一座橋梁。

據俄羅斯軍事部落客指出，上述兩座橋梁橫跨蜿蜒流過庫斯克州的塞姆河（Seym River），烏方相關攻勢已經導致俄方在當地僅剩有限的渡河選項。莫斯科於其中一座橋梁遭毀時曾表示，事件阻礙人員撤離作業。

俄羅斯當局表示，自從戰鬥爆發以來，已有逾12萬人逃離庫斯克州。