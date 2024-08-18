烏克蘭最需「遠程打擊火力」！　澤倫斯基喊話美英法盟友們

▲烏克蘭士兵使用白朗寧M2重機槍訓練。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日發表最新談話，透露庫斯克仍在鞏固陣地，確保情勢更加穩固，另外喊話西方盟友們需加強「遠程打擊火力」的援助，才是扭轉戰局的真正關鍵。

澤倫斯基說，今天已收到多次來自武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的報告，跟往常一樣首要關注的在前線，尤其是頓內茨克地區，這裡承受著大部分的俄羅斯進攻，「我感謝所有保衛前線、守護我們陣地並摧毀侵略者的部隊的每一位士兵和指揮官。」

▲俄羅斯使用遠程飛彈攻擊蘇梅（Sumy）。（圖／路透社）

澤倫斯基表示，目前正在竭盡全力尋找武器和增援，迫切需要盟友們的幫助，才能有效削弱俄羅斯的軍力，部隊遠程打擊能力是解決這場戰爭中最重要、最關鍵的答案，「如果我們擁有足夠的遠程打擊能力，將能夠有效阻止侵略者進攻。」

澤倫斯基喊話，包括美國、英國、法國及其他夥伴，應該切實地提供幫助。他特別談到英國在武器供應、政治支援以及保障烏克蘭社會生活方面的援助，拯救了成千上萬的生命。

▲烏克蘭士兵操作AGS-17烈火自動榴彈發射器。（圖／路透社）

澤倫斯基還談到進攻庫斯克戰況，「我們正在鞏固陣地，讓佔有區域更加穩固，並增加更多和俄羅斯換俘的籌碼，這是我們的絕對優先事項之一，要把每一位烏克蘭人帶回家。」