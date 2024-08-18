　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏克蘭最需「遠程打擊火力」！　澤倫斯基喊話美英法盟友們

▲▼烏克蘭士兵操作白朗寧M2重機槍，在蘇梅邊境訓練。（圖／路透社）

▲烏克蘭士兵使用白朗寧M2重機槍訓練。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日發表最新談話，透露庫斯克仍在鞏固陣地，確保情勢更加穩固，另外喊話西方盟友們需加強「遠程打擊火力」的援助，才是扭轉戰局的真正關鍵。

澤倫斯基說，今天已收到多次來自武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的報告，跟往常一樣首要關注的在前線，尤其是頓內茨克地區，這裡承受著大部分的俄羅斯進攻，「我感謝所有保衛前線、守護我們陣地並摧毀侵略者的部隊的每一位士兵和指揮官。」

▲俄羅斯使用遠程飛彈攻擊蘇梅（Sumy）。（圖／路透社）

▲俄羅斯使用遠程飛彈攻擊蘇梅（Sumy）。（圖／路透社）

澤倫斯基表示，目前正在竭盡全力尋找武器和增援，迫切需要盟友們的幫助，才能有效削弱俄羅斯的軍力，部隊遠程打擊能力是解決這場戰爭中最重要、最關鍵的答案，「如果我們擁有足夠的遠程打擊能力，將能夠有效阻止侵略者進攻。」

澤倫斯基喊話，包括美國、英國、法國及其他夥伴，應該切實地提供幫助。他特別談到英國在武器供應、政治支援以及保障烏克蘭社會生活方面的援助，拯救了成千上萬的生命。

▲▼烏克蘭士兵操作AGS-17烈火自動榴彈發射器。（圖／路透社）

▲烏克蘭士兵操作AGS-17烈火自動榴彈發射器。（圖／路透社）

澤倫斯基還談到進攻庫斯克戰況，「我們正在鞏固陣地，讓佔有區域更加穩固，並增加更多和俄羅斯換俘的籌碼，這是我們的絕對優先事項之一，要把每一位烏克蘭人帶回家。」

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭最需「遠程打擊火力」！　澤倫斯基喊話美英法盟友們

特斯拉Cybertruck被加裝機槍！　要送往俄烏戰場

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元　明年擬砍半

美空軍士官死亡　年僅28歲

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

烏克蘭最需「遠程打擊火力」！　澤倫斯基喊話美英法盟友們

特斯拉Cybertruck被加裝機槍！　要送往俄烏戰場

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元　明年擬砍半

美空軍士官死亡　年僅28歲

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

軍武熱門新聞

烏克蘭最需「遠程打擊火力」！

特斯拉Cybertruck被加裝機槍　送往俄烏戰場

美空軍士官死亡　年僅28歲

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元

烏東戰線不妙！　俄軍擁10：1優勢

中印談判後　印度派千輛戰車備戰

北韓紀念抗日勝利　金正恩、普丁通話

買50架F-15IA等大量軍備　以色列耗資6500億

1600億！德國買600枚愛國者三型增程型飛彈

236億買6架死神無人機　義空軍擴編

烏克蘭獲F-16、豹式、M1艾布蘭戰車

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

全球前十強航母　日本首入榜

更多熱門

相關新聞

以86歲人質遭綁畫面曝　疑病重遭哈瑪斯處決

以86歲人質遭綁畫面曝　疑病重遭哈瑪斯處決

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部村莊，最新曝光的襲擊畫面顯示，有一名86歲的以色列老翁遭哈瑪斯劫走，整個人被挾持上機車後座，頭部有明顯傷痕，衣服上也有血跡。據了解，這名老翁已經因缺乏藥物治療、健康嚴重惡化，遭哈瑪斯處決。

美韓軍演「乙支自由之盾」明展開　力抗北韓

美韓軍演「乙支自由之盾」明展開　力抗北韓

特斯拉Cybertruck被加裝機槍　送往俄烏戰場

特斯拉Cybertruck被加裝機槍　送往俄烏戰場

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元

全球第二大挺烏克蘭！德國已給80億歐元

美空軍士官死亡　年僅28歲

美空軍士官死亡　年僅28歲

關鍵字：

俄烏戰爭庫斯克軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面