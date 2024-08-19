陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　「僅存活一天」

▲2名中國年輕人到俄羅斯報名參戰當雇傭兵，僅1天後便雙雙戰死。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

近日，有在俄羅斯戰場的中國籍雇傭兵在社交網路拍片透露，2名中國年輕人到俄羅斯報名參戰當雇傭兵，在當地受訓約1個月後，就被派往前線突擊隊助戰，結果「首戰即終戰」，僅1天後便雙雙戰死。該雇傭兵在影片中呼籲，希望有心人能轉告家屬赴俄領取撫恤金，「人不能就這樣白白沒了。」

據中國網路消息，中國年輕人劉洪偉、劉杰在今年6月赴俄參軍，2人在接受簡單軍訓後，於7月31日被分配到外籍人員佔多數的前線突擊隊，2人第二天便雙雙宣告陣亡，「在前線僅僅存活一天」。

據傳遞消息的在俄中國籍士兵表示，他曾與劉洪偉、劉杰2人交流，據說2人軍事素養不錯，不過被送到戰場上的第一道防線充當「消耗品」。該士兵發文指出，劉洪偉和劉杰最初並不知道自己負責甚麼任務，直至到了前線，才知道被派到突擊隊，但已經沒有退路。

▲在俄中國籍士兵表示，「自己選擇的路跪著都會走完。」（圖／翻攝微博）



該士兵於在社交平台表示，得知2位戰友陣亡的消息感覺難以相信，指「從莫斯科先鋒營到後面的單位一起同吃同住的同胞已經走了4位，也許快輪到我了。我已經做好了心理準備迎接地獄，也許我們這些人上輩子都是些窮兇惡徒，到這接受上帝的審判。我到現在都沒有後悔，自己選擇的路跪著都會走完。」

據報，在劉洪偉和劉杰之前，已有多名赴俄羅斯助戰的中國籍士兵陣亡，包括網名「典獄長」的河南人徐杭，他網上視訊帳號的管理員宣布，徐杭今年6月在戰場上陣亡。

另一名為俄戰死的中國青年，是自稱「仇日小粉紅」的趙睿，據趙睿自己在微博透露，他在2023年9月以旅遊簽方式到莫斯科報名參軍，在「先鋒訓練營」接受15日軍訓後被派到前線。去年11月29日，趙睿在新普羅科皮夫卡的戰壕內遭烏克蘭無人機投放炸彈擊斃。

有中國網友指出，俄軍故意讓外籍僱傭兵去最危險的地方打仗，如果造成死亡，由於家屬有很高的機率不會前往俄羅斯領取撫恤金，方便他們徹底賴帳，不用付錢給這些人。

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