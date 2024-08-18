華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

▲烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》17日獨家報導，烏俄原定本月派遣代表團，前往卡達首都杜哈（Doha）參與間接談判，希望達成一項相當於「局部停火」的協議，卻因為烏軍上周突然入侵俄國庫斯克（Kursk）而中斷。

知情官員們透露，這場談判由卡達擔任協調者，分別與烏俄代表團見面，協議內容具有里程碑意義，透過停止攻擊雙方能源及電力設施，為2國提供喘息機會。一些參與者希望藉此促成更全面的協議，最終結束戰爭。

此前，烏克蘭總統澤倫斯基表示，唯有俄軍先從該國領土、包括2014年被併吞的克里米亞半島撤離，基輔才會考慮全面停火。俄羅斯總統普丁則要求，烏克蘭要先讓出莫斯科宣布屬於俄國的4州、包括俄軍尚未佔領的一些領土。

不過，《華盛頓郵報》指出，2國願意參與談判，在某種程度上表明了態度的轉變，至少想要達成有限度的停火。

▲烏軍在庫斯克開火。（圖／路透）

一名知情外交官透露，烏克蘭入侵後，莫斯科形容此舉是一次「升級」，推遲與卡達官員的會面，但未取消會談，「他們說，『給我們時間。』」儘管基輔依然想派代表團前往杜哈，卻被卡達拒絕了，因為該國認為單方面會議無法帶來好處。

克里姆林宮沒有回應媒體置評要求，但一名知情人士說，「在庫斯克之後，俄羅斯人猶豫了。」另一名與俄國外交官關係密切的學術界人士表示，庫斯克遇襲後，普丁沒有心情談判，「我們的俄羅斯領導層，通常不會在有壓力的情況下做出任何妥協。」

烏克蘭總統辦公室回覆《華盛頓郵報》時表示，杜哈峰會「由於中東情勢」被推遲，但8月22日將以視訊會議的形式進行。