　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

▲▼烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

▲烏克蘭戰車從蘇梅州駛進俄羅斯庫斯克州。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》17日獨家報導，烏俄原定本月派遣代表團，前往卡達首都杜哈（Doha）參與間接談判，希望達成一項相當於「局部停火」的協議，卻因為烏軍上周突然入侵俄國庫斯克（Kursk）而中斷。

知情官員們透露，這場談判由卡達擔任協調者，分別與烏俄代表團見面，協議內容具有里程碑意義，透過停止攻擊雙方能源及電力設施，為2國提供喘息機會。一些參與者希望藉此促成更全面的協議，最終結束戰爭。

此前，烏克蘭總統澤倫斯基表示，唯有俄軍先從該國領土、包括2014年被併吞的克里米亞半島撤離，基輔才會考慮全面停火。俄羅斯總統普丁則要求，烏克蘭要先讓出莫斯科宣布屬於俄國的4州、包括俄軍尚未佔領的一些領土。

不過，《華盛頓郵報》指出，2國願意參與談判，在某種程度上表明了態度的轉變，至少想要達成有限度的停火。

▲▼ 烏克蘭反攻俄羅斯。圖為烏克蘭坦克在俄羅斯庫斯克地區開火。（圖／路透）

▲烏軍在庫斯克開火。（圖／路透）

一名知情外交官透露，烏克蘭入侵後，莫斯科形容此舉是一次「升級」，推遲與卡達官員的會面，但未取消會談，「他們說，『給我們時間。』」儘管基輔依然想派代表團前往杜哈，卻被卡達拒絕了，因為該國認為單方面會議無法帶來好處。

克里姆林宮沒有回應媒體置評要求，但一名知情人士說，「在庫斯克之後，俄羅斯人猶豫了。」另一名與俄國外交官關係密切的學術界人士表示，庫斯克遇襲後，普丁沒有心情談判，「我們的俄羅斯領導層，通常不會在有壓力的情況下做出任何妥協。」

烏克蘭總統辦公室回覆《華盛頓郵報》時表示，杜哈峰會「由於中東情勢」被推遲，但8月22日將以視訊會議的形式進行。

 
ET快訊
快訊／台南黃金海岸1女落水　命危搶救中
33億「奢華蚊子館」求售！　18年只住過1晚
明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝
郭鑫《康熙》爆紅「消失6年赴陸發展」！　現況曝光
摩天輪大火！邊轉邊燒　德音樂節30多人受傷
林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

韓「最大在野黨」共同民主黨選黨代表　李在明得票85%順利連任

南韓高鐵KTX「車輪脫軌」　384名乘客緊急換搭下一列車

脫「原味內褲」塞超市貨架！成人網美淫笑脫褲露妹妹　業者氣炸提告

華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

日本悠仁親王高中成績吊車尾　有望「走後門」申請上東京大學

51年才偵破！31歲瑞典女子在美遭姦殺　警方藉「DNA比對」逮到人

貝東塔獲泰王任命為總理　將加強經濟改革

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

地震先別開門！天心韓籍老公曝原因

地震先別開門！天心韓籍尪曝原因　李銘順曾遇小震：覺得是鬧鬼

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

韓「最大在野黨」共同民主黨選黨代表　李在明得票85%順利連任

南韓高鐵KTX「車輪脫軌」　384名乘客緊急換搭下一列車

脫「原味內褲」塞超市貨架！成人網美淫笑脫褲露妹妹　業者氣炸提告

華郵：烏俄原定本月談判「局部停火」　卻因烏軍入侵庫斯克中斷

日本悠仁親王高中成績吊車尾　有望「走後門」申請上東京大學

51年才偵破！31歲瑞典女子在美遭姦殺　警方藉「DNA比對」逮到人

貝東塔獲泰王任命為總理　將加強經濟改革

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

全球最佳夜生活城市出爐！台北排12亞洲第2　南美「派對之都」奪冠

盜錄北韓節目爆紅！　他狂看2天金正恩特輯「連睡覺也夢到」

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

韓「最大在野黨」共同民主黨選黨代表　李在明得票85%順利連任

「打擊有高有低」　陳聖平：中職沒有投手好對付

徐生明盃今年11月開打！味全龍85號球衣將義賣贊助

不煮飯被婆婆嫌！ 媳婦回家訴苦　爸回嗆：嫁了個沒用老公

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

跟男友回家　她遭扭斷脖子痛苦亡

妻被海嘯捲走！癡情男13年下海600次找遺體

川普暗罵林郁婷是男性　「奧運會有2個變性人」

俄羅斯堪察加半島外海強烈地震　規模達7.2

兒打掃家裡驚見腐屍　竟是失蹤10年的媽媽

發明肥皂可治皮膚癌　他獲選年度兒童

宏都拉斯前副總統：若明年當選將與台灣復交

被嫌「腳臭」氣炸！惱羞男朝老爸臉部開槍

蟒蛇吃女「吞到肩膀」吐出　家人尋屍淚崩

墨西哥男受困釣魚台！稱想划船到台灣

狂！美名校摘12金　總獎牌只輸7國

悠仁親王成績吊車尾　有望「走後門」上東大

倫敦歷史文化景點索麥塞宮大火

更多熱門

相關新聞

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）17日警告，烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近發生無人機攻擊事件後，安全狀況正在「惡化」。

俄7.0地震後噴發　火山灰直衝8KM

俄7.0地震後噴發　火山灰直衝8KM

俄羅斯堪察加半島外海強烈地震　規模達7.2

俄羅斯堪察加半島外海強烈地震　規模達7.2

烏軍奇襲挺進俄國　美前官員：台可效法

烏軍奇襲挺進俄國　美前官員：台可效法

庫斯克關鍵大橋被炸　俄軍恐面臨補給危機

庫斯克關鍵大橋被炸　俄軍恐面臨補給危機

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯停火協議間接談判華盛頓郵報

讀者迴響

熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

澳洲男囚淒厲慘叫！　遭多名獄友輪流性侵長達半小時

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

李易認了太快結婚「個性還沒磨合」！13年失去太多

《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人

「梁王」教練談敗給麟洋配　網一聽笑翻

新北女KTV唱歌遭性侵！包廂內絕望掙扎

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

恐惹怒好兄弟　今中元普渡「10種食物」別拜

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

跟男友回家　她遭扭斷脖子痛苦亡

台中重機店20車燒毀！損失千萬

補財庫趁這天！命理師揭中元改運秘招

超多男性一戴套就軟！泌尿醫曝3原因

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

更多

最夯影音

更多

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面