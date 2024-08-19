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魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

▲▼81歲阿公騎單車出門車失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到。（圖／翻攝嘉義縣救難協會）

▲81歲阿公失蹤7天，離奇躺泥中被找到。（圖／翻攝嘉義縣救難協會）

記者許力方／綜合報導

鬼月魔神仔再現？嘉義縣發生一起離奇失蹤案，81歲曾姓老翁11日一早獨自騎腳踏車出門之後再也沒有回家，家人焦急找不到人，隨即通報協尋，搜救人員沿線調監視畫面查看，發現老翁進入了台南白河，7天後竟在離家10公里遠的偏僻果園找到人，老翁躺在泥濘中發出哀號，眾人都感到不敢置信。

事發於11日，曾姓老翁一大早獨自騎著腳踏車出門，家人遲遲等不到他回家，報警協尋，警方一開始調閱監視器發現，老翁騎車進入水上鄉義興村，但派員找了3天未果，家屬便向嘉義縣救難協會求助，協會認為，可能第一次監視器調閱有問題，看得不夠仔細，於是16日經重新查看，確定老翁已離開義興村，曾出沒三角潭附近。

▲▼81歲阿公騎單車出門車失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到。（圖／翻攝嘉義縣救難協會）

果不其然，隔天17日中午，搜救人員在隔壁的台南白河郊區三角潭一處果園中，找到曾姓老翁。老翁患有失智、慢性病，失蹤7天，在離家10公里遠的果園被發現，腳踏車也掉落溪谷，老翁被發現時，整個人虛弱地躺在泥濘中，不時發出哀號，雖然身上沒有傷勢，但有失溫，搜救人員隨即餵水，並以擔架將人送醫。

嘉義縣救難協會指出，發現老翁的地點離大馬路有一段距離，一開始大家都覺得不可能會在那裡，腳踏車沒辦法騎進去，但他們秉持著「搜救沒有不可能的事」、「越不可能越有可能發生」，因此深入走進果園盡頭，驚訝發現老翁真的躺在泥地上。

家屬驚訝地說，荒郊野外也沒東西吃，發現地點都是泥巴，所幸當時老翁還有意識，搜救人員研判，老翁應是騎腳踏車跌落後，自己爬到果園泥沼中，可能是靠雨水救命，撐了7天平安獲救，令眾人感到不可思議。

▲▼81歲阿公騎單車出門車失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到。（圖／翻攝嘉義縣救難協會）

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