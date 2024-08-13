快訊／爆施壓台鐵女站務員　嘉縣議員江志明喊冤：被抹黑帶風向

▲民進黨嘉義縣議員江志明。（圖／翻攝自臉書／江志明）

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵嘉義大林站一名女站務員7日勸阻旅客在車站內騎腳踏車，結果遭到毆打。不料施暴老翁13日在民進黨嘉義縣議員江志明陪同下到場理論，還再次騎車嗆聲「為何不能騎？」事後，江志明臉書遭灌爆，還被黨中央譴責並送評委會議處。對此，江志明13日晚間發聲明喊冤，稱自己公親變事主，被有心人抹黑、帶風向。

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根據《自由時報》報導，江志明表示，他身為民代，常常扮演和事佬、調解者，12日接到身障老翁及其家屬陳情，反映媒體報導有出入，導致老翁難過到吃不下也睡不著，他才協助連絡媒體平衡報導，並陪同當事人及身障者協會志工、里長、鄰長一同前往車站釐清。

江志明強調，他是為了釐清真相及雙方誤會，協助雙方尋求共識，希望能既解決身障者不便，也讓站務員得到尊重，讓事情圓滿落幕，所以才向女站務員說明情況，尋求對方理解，並沒有逼對方道歉，也沒有嗆聲。如今公親變事主，是有心人抹黑、帶風向，他萬般無奈。

江志明說，事實與報導有很大出入，他必須向社會大眾說明，也謝謝各方批評與指教，初衷只是希望台鐵基層人員跟身障者的紛爭有一個好的解決結果，未來會持續傾聽各方聲音，為鎮民發聲的初衷與服務不會改變。