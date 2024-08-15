民雄大士爺祭結合科技　數位發展創新搭配宗教傳承

▲▼ 2024「嘉義好神」民雄大士爺祭 傳統祭典結合科技成亮點 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024「嘉義好神」民雄大士爺祭即將展開，今15日召開宣傳記者會，縣長翁章梁攜手大士爺廟董事長周漳炎及董監事團隊，宣布8月21日由「迎大士爺創意踩街祈福繞境」揭開序幕，另8月24至26日舉行祭典暨相關週邊活動，廣邀全國民眾共襄盛舉。

本年度包括「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「辦桌文化體驗活動」、及「數位5G互動體驗」等活動，以在地特色的傳統宗教文化為底蘊，透過創意、科技元素，擴大參與並傳承在地宗教文化。

「好神演藝」邀請入圍金曲獎的「裝咖人」以及超級紅人榜「鄧品硯」和「親子互動秀」帶來精彩演出，好神手作「祈福編織手繩」，邀請大小朋友們共同串繩、過香爐，戴在手上保平安。

「好神走讀」是由在地文史協會「打貓街坊文化協會」帶領民眾深度認識民雄街區的文史及科舉儀式，「辦桌文化體驗活動」讓大家回味辦桌的情景與舊時光的情懷，祭典最後一天將舉行普渡大法會，恭請大士爺監普且恭送火化昇天。

此次一大亮點「數位5G互動體驗」，透過數發部數產署「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持，期間限定結合延展實境的互動技術，民眾可掃描現場QR Code體驗XR放水燈儀式，手機輸入文字，即可將一份份飽含祝福心意的水燈、蓮花即時傳送到5G行動車大螢幕，翁縣長今在現場試用，打上「大士爺祭順利成功」。

翁章梁表示，本次大士爺祭在既有傳統宗教活動外，更結合數位科技，活動現場有5G車與民眾互動，讓各世代的人，透過各種不同的方式，參與傳統活動，達到創新與傳承。