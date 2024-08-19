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高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

▲▼烤玉米老闆娘在臉書上爆紅。（圖／翻攝臉書／高雄揪出遊）

▲烤玉米老闆娘在臉書上爆紅。（圖／翻攝臉書／高雄揪出遊）

記者柯振中／綜合報導

高雄一間烤玉米攤位近日在網路上爆紅，老闆娘賣力工作的模樣，掀起了不少當地人討論，更是引發朝聖潮。對此，有不少顧客詢問，為何烤個玉米也要穿洋裝，老闆娘也親自給出答案，因為太過炎熱，穿洋裝就不必再穿內衣、褲子，工作上比較清涼便利。

這間烤玉米攤位近日在網路上爆紅，臉書社團「高雄揪出遊」流傳著數張照片，一名身材姣好、衣著清涼的正妹老闆娘，站在烤玉米攤位前賣力工作，忙碌之餘還對著鏡頭比「YA」，瞬間掀起討論。

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事後該攤位的地點也被搜出，原來是左營巨蛋附近剛開業的玉米攤，除了有常見的口味以外，還有巧克力、奶酥等特色口味，十分特別。

▲▼烤玉米老闆娘在臉書上爆紅。（圖／翻攝臉書／高雄揪出遊）

▲事實上，正妹老闆娘過去就曾在梓官開烤玉米攤，當時也引起大量熱議。（圖／翻攝臉書／高雄揪出遊）

不少在地人看完照片以後，開心留言朝聖，「感覺奶酥烤玉米應該很有賣頭」、「穿這樣生意肯定長紅」、「每天都穿這樣烤嗎」、「烤玉米也有奶酥口味？太特別了吧」、「今晚我想來根烤玉米。」

事實上，這名正妹老闆娘先前就曾經營過烤玉米攤位，雖然營業地點與現在不同，當時還是引起了大量討論，如今老闆娘又開了一間店，讓不少顧客嗨翻。

▲▼張姓老闆娘經營的烤玉米攤位在網路上爆紅。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼張姓老闆娘開的玉米攤近日在網路上爆紅，受到許多討論。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼張姓老闆娘經營的烤玉米攤位在網路上爆紅。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

對此，正妹老闆娘接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，她先前曾在梓官藍田路開業，現在該店面已經交給加盟業者接手。目前她除了經營左營巨蛋的烤玉米攤以外，偶爾也會出現在仁武的直營店。

▲▼張姓老闆娘經營的烤玉米攤位在網路上爆紅。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼張姓老闆娘開的玉米攤近日在網路上爆紅，受到許多討論。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼張姓老闆娘經營的烤玉米攤位在網路上爆紅。（圖／張姓老闆娘授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

至於為何會穿著較為寬鬆、清涼的衣物？正妹老闆娘說，因為需要面對火源、相當炎熱，工作時會不斷流汗，所以當然是穿得愈涼快愈好。

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