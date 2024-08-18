高雄女丟225萬「診股神器」賺價差遭詐！怒捧250萬抓車手

▲王姓女子捧假鈔約詐騙集團面交，車手數鈔時被逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名王姓女子加入投資群組，分析師聲稱團隊開發出厲害的「診股」App，可以篩選出保證獲利的股票。王女陸續面交225萬元，不過要提領紅利時，對方卻藉故拖延，她因此報警，並配合警方捧250萬元假鈔約車手面交，趁對方點鈔時一舉逮捕到案。

三民二分局日前接獲53歲王姓女子報案，指自己在臉書看到投資廣告後，被誘騙加入LINE群組，並被分析師慫恿下載名為「格林」的App，對方聲稱App可自動篩選出保證獲利的股票，短時間內快速賺取價差。

王女說，當她要將App內的獲利提領時，對方卻以各種藉口拖延，並要求她繳納保證金，使她驚覺自己遭到詐騙。

▲王女配合警方，捧假鈔約車手面交。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小組進行追查，並請王女配合假裝交付250萬元的保證金，約車手在三民區大豐二路上面交。警方趁著取款車手與王女清點現金時，立即逮捕29歲的林姓男子，並在現場查扣手機、識別證、高鐵票、收據等證物。

林姓車手則表示，因缺錢花用，在網路上看到徵人廣告才當車手。全案警詢後已依刑法詐欺罪嫌移送至高雄地檢署偵辦。