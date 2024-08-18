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大陸 大陸焦點 特派現場

杭州「細肩帶」老闆娘拿驗傷單證明被打傷　主動停業避風頭

記者魏有德／綜合報導

杭州一名超市（雜貨店，下同）老闆娘在店內穿著性感細肩帶露出豐滿身材，不少外賣騎手小哥「聞風而至」拍片朝聖，在大陸社群媒體上瘋傳，引起部分較為保守的當地居民不滿。事件發酵後，該轄區派出所接到投訴舉報並上門調查，加上社區和物業人員上門進行勸導，老闆娘雖接受建議改變穿衣風格，仍爆出有人刻意上門找碴，還讓她受到輕傷。

▲杭州一名穿著清涼的超市老闆娘被騷擾。（圖／翻攝微博）

▲杭州一名穿著清涼的超市老闆娘在網路上爆紅。（圖／翻攝微博）

《新黃河》報導，記者走訪超市所在小區，發現超市已暫停營業。小區多位居民表示，超市是16日下午關門的，具體原因不知道。社區居委會值班人員則表示，社區沒有對這家超市提過什麼要求，是超市老闆娘自己主動關門的。

這名老闆娘表示，這件事情（突然在網路走紅）出現後，經常有人來欺負她，甚至有一群人在外聚集，其中有人打傷她。老闆娘也拿出醫院證明，證實自己有受到傷害，並非網路炒作新聞。

▲超市老闆娘在門口哭訴有人打傷她。（圖／翻攝微博）

▲超市老闆娘在門口哭訴有人打傷她。（圖／翻攝微博）

醫院證明顯示，打傷至右小指疼痛7小時餘，傷情鑒定結果為，右小指甲床部分淤血，右上臂可見線條紅斑。另一段現場民眾拍下的影片也顯示，這名老闆娘站在超市門口打著電話哭訴稱，「有個男的把我手打出血了，你快回來呀！」一旁的圍觀民眾則是一副戲謔訕笑的表情看著她，隨後便出現幾名制服員警將圍觀民眾驅散。

▲杭州一名穿著清涼的超市老闆娘被騷擾。（圖／翻攝微博）

▲超市老闆娘遭到部分保守居民和民眾欺負霸凌。（圖／翻攝微博）

據了解，這名老闆娘在店內時常穿著細肩帶洋裝，和顧客說話的方式也十分輕柔，在網路的傳播下，店內逐漸出現不少男性顧客光顧，甚至還在外賣騎手小哥圈瘋傳，吸引不少人到店打卡，導致事件越演越烈，老闆娘也暫時歇業避風頭。

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