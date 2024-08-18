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凱米受災業績掉3倍！雲林吉品烤玉米老闆苦笑：我們還有杏鮑菇

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風肆虐造成全台災情慘重，雲林6萬公頃農田泡在水中全軍覆沒，但受災的可不止農民。四湖鄉一家知名烤玉米專賣店，日前開始已沒有玉米可烤，只能用杏鮑菇烤著賣，業績整整掉了3倍，業者吳文吉苦笑表示「是妥妥的受災戶啊」！

▲雲林知名烤玉米店沒有玉米可烤，只能用杏鮑菇烤著賣，業績整整掉了3倍，業者苦笑「是妥妥的受災戶啊」！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原以攤車巡迴四處飄香打出自己的品牌，各地忘不了「吉品烤玉米」的老饕不遠千里特地前往訂購。（圖／記者蔡佩旻攝）

原為職軍的吳文吉，10多年前為了母親辭職創業，以玉米攤車巡迴四處飄香打出自己的品牌「吉品烤玉米」，4年前回到雲林四湖家鄉參天宮外開了店面，吸引各地忘不了吉品玉米的老饕不遠千里特地前往訂購，就為了再嚐到精選白糯玉米搭配獨門漢方中藥調味出的甜美焦香。

▲雲林知名烤玉米店沒有玉米可烤，只能用杏鮑菇烤著賣，業績整整掉了3倍，業者苦笑「是妥妥的受災戶啊」！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲獨家醬汁焦香包裹，保留杏鮑菇多汁特性，絕配美味不亞於玉米。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳文吉受訪表示，凱米颱風過境台灣，雲林虎尾、元長的玉米田全泡水「都沒了」，現在都在復耕階段，最快要到10月才有玉米可採收，現在在烤架上翻滾的只有「杏鮑菇」。吳文吉說，也不是每種杏鮑菇都能烤，在試多家農場產品後才找到這個獨一無二的在地小農杏鮑菇，獨家醬汁焦香包裹，保留杏鮑菇多汁特性，絕配美味不亞於玉米。

▲雲林知名烤玉米店沒有玉米可烤，只能用杏鮑菇烤著賣，業績整整掉了3倍，業者苦笑「是妥妥的受災戶啊」！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲沒有玉米可烤，業績整整掉了3倍，吳文吉苦笑「是妥妥的受災戶啊」！（圖／記者蔡佩旻攝）

吳文吉指出，當初研發烤杏鮑菇，是為了配合玉米採收期搭著販售，不讓遠道而來的客人空手而歸，也沒料到，這兇猛的凱米颱風很不客氣的把玉米全都帶走了，天公伯也沒留一些懸念給他，直接宣判玉米缺貨到10月，配角瞬間躍上主角，至少還能開店，只是業績整整掉了3倍，他笑著說，「沒事，我們還有杏鮑菇。」

▲雲林知名烤玉米店沒有玉米可烤，只能用杏鮑菇烤著賣，業績整整掉了3倍，業者苦笑「是妥妥的受災戶啊」！（圖／記者蔡佩旻攝）

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