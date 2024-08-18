新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

▲新崛江商圈鎖定年輕客層。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

時代的眼淚？有民眾周末晚間行經高雄新崛江商圈，發現黃金三角窗店面正在出租，街道也相當冷清，僅看到2名遊客，吸引不少當地人熱烈討論，近千人留言直呼「商圈轉移，正常現象」、「想當年人聲鼎沸」、「時代的眼淚」、「小時候熱鬧翻了」。

高雄觀光局介紹，新崛江商圈一如台北市的西門町，鎖定年輕客層，主要販售各種流行服飾單品，還有夜市小吃，同時聚集許多美容美髮店家。有民眾周六晚間9時許行經新崛江商圈，見到街景拍下了照片，上臉書「路上觀察學院」發文，只見當時地板濕漉漉，僅有2名遊客撐著傘逛街，黃金三角窗店面則貼滿了出租看板，顯得十分冷清。

▲網友拍下新崛江商圈周末夜街景。（圖／翻攝路上觀察學院）



貼文引發超過3000人按讚、780則留言，不少當地人感嘆「以前店都是滿租的，警察會趕攤車，那種景象已經沒了」、「最有感觸的就是在新崛江商圈混過的我們了」、「想當年人聲鼎沸」、「20年前說新崛江和三多商圈會死透誰信？現在說20年後巨蛋商圈會掛掉，誰信？」「舊崛江曾經輝煌一時，不也成了舊崛江」、「20年前人擠人，買衣服、拍貼的好所在，假日都跟同學去那逛街」、「好難過，見到一個世代的沒落，當初的堀江也是這樣吧？」

不過也有網友分析「人潮都到北高雄去了，漢神巨蛋、新左營」、「高雄現在能去的地方很多，不只新崛江可以選擇，新崛江從以前賣的東西就很普通阿，一樣的店重複開好幾間」、「現在人潮都往巨蛋去了」、「那裡房東越來越誇張」、「店面租金全部降到20年前的水準，店家就全部回來了。人也會跟著回來」、「商圈轉移而且又是下雨天。」