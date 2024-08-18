冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

▲早年沒有食安概念，傳統冰塊業者都在地上就鋸大冰塊，鋸完客戶要的尺寸後，直接用機車送到店家。（林洲旭提供）

圖、文／鏡週刊

就是冰老闆林洲旭，為了提升冰塊品質，2011年就借錢自己建製冰廠，掌握冰塊源頭。他家裡從阿公開始就賣冰，60年代，曾有百坪芋仔冰廠；父母則是冰塊中盤商，他從小與冰為伍，家裡什麼冰都賣，他說從小最常被問到的問題就是「做冰塊的水到底有沒有煮過？」

「做冰塊的水到底有沒有煮過？」這個問題連記者都一開場就問，林洲旭說：「當然沒，怎麼可能煮，從古到今都不可能。不過講究食安後，都用逆滲透了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彼時冰塊業是暴利，林洲旭高中就有大哥大，桌上還有他的單眼相機。不過每到暑假就得隨call隨到，回家幫忙。（林洲旭提供）

林洲旭從小家裡做冰，父母是冰塊中盤商，在家裡弄間冷凍庫就可以生意。「就爸媽、我跟弟弟妹妹，我們5個人做。」他國中開始幫忙鋸冰、高中幫忙送冰。早年沒有食安概念，他說大冰塊送來，都是用鉤子一勾，就在地上拖行，墊塊塑膠布就在上面鋸冰。「鋸好客戶要的大小，放上機車，就這樣裸送到店家，頂多蓋塊布。」一包包的碎冰塊就送到飲料店、火鍋店、賣魚攤，固定尺寸的冰塊就送到剉冰店。中永和一帶的店家都認得他。

彼時賣冰塊是暴利，「假如現在100元的冰塊，在那個年代就也有80元。」因此冰塊業的地域性很強，林洲旭說哪個區域是誰送，彼此都知道，「有些地方還被黑道把持，有點收保護費的概念，不能越區送，越區的話真的會被砍。」暑假是製冰業旺季，林洲旭高中就有大哥大，「因為父母隨時要call我回家幫忙。」





更多鏡週刊報導

【職場人語】他做一件事接到五星飯店大單 還打進商務艙年賺300萬 製冰人林洲旭

【最貴冰塊番外篇】不怕淡季 這種冰塊冬天賣更多

【職場人語】雞排攤車被偷 宅男轉職成徵信社調查員 徵信社業者謝智博專訪