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大陸 大陸焦點 特派現場

他花756元吃麵咬到「黑臭異形」！疑是鼠屍店家急停業　官方說明了

▲大陸一名男子到高價麵館疑似吃出腐爛老鼠，官方介入調查。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名男子到高價麵館疑似吃出腐爛老鼠，官方介入調查。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市近日爆出一起離譜食安事件，一名男子指控，他到當地一間高價麵店點了一碗人民幣166元（約新台幣756元）的老鴨麵，結果吃到一半時咬到一塊不明異物，該異物還爆出伴隨強烈臭味的黑色汁水，懷疑是吃到腐爛的老鼠。對此，涉事店家目前已暫停營業，相關單位也已展開調查。

綜合陸媒報導，涉事的麵店位於蘇州地鐵一號線樂橋站附近，毗鄰蘇州熱門景點觀前街。投訴的吳男指出，他11日到該麵店點了一碗要價166人民幣的老鴨麵，結果吃到約三分之一左右時咬到一塊異物，且該異物還爆出黑色汁水，伴隨著強烈的臭味，讓他氣得將畫面PO上網。

▲大陸一名男子到高價麵館疑似吃出腐爛老鼠，官方介入調查。（圖／翻攝自微博）

畫面一出，不少網友質疑是吃到「腐爛的老鼠」，引發廣大關注。對此，麵店回應，吳男當天所坐的位置剛好處於監視器盲點，且背對鏡頭，強調製麵過程沒有問題。不過隨著輿論發酵，麵店目前也已暫停營業。

姑蘇區市場監督管理局表示，收到投訴後已將雙方當事人各自留存的物品送往蘇州市產品質量監督檢驗院進行檢測，經過檢驗，所有送檢的樣品均檢出鴨源性成分，並未檢出鼠源性等其它動物源性成分。

其中，在消費者提供的留存物中，發現有一個尖銳的異狀物。專家研判，吳男反映的鴨腿咬開後出現黑汁和惡臭的情況，是因為在養殖環節中，此異物沒入鴨腿造成的內部肌肉組織感染，而商家在加工製作過程中未發現此異物。

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