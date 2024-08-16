麵裡有蟑螂！老闆「當場吞掉」堅持不退錢　陸網驚呆：算了吧

▲食安問題層出不窮。（圖／翻攝自微博／快樂儲存所）

文／CTWANT

食安問題層出不窮，一名大陸網友抱怨，滿心期待去吃社區附近的麵店，結果味道跟之前不一樣就算了，裡面還有一隻蟑螂，結果跟店家講，老闆竟當場把蟑螂吃下去，讓他相當傻眼。

原PO在微博表示，很喜歡吃社區對面的湯麵，因為很久沒回老家，因此特地起了一大早去吃，從前店面破破爛爛的、衛生也不是很好，可是味道非常好，價格便宜，也只有賣一個品項，不過這次回去吃，發現裝潢變新了，價格還變貴，甚至新增多種品項，內心雖然有不祥預感，但還是點了一份。

原PO透露，味道跟之前完全不一樣，酸菜甜甜的，麵不入味，雞湯也沒什麼味，肉沒熟還有血水，吃了幾口後發現，裡面有一隻小蟑螂；老闆娘原本說要重新做一碗，但他覺得怕怕的，要求退錢，豈料老闆竟很生氣不願退錢。原PO吼，「既然你說不是蟑螂，那你把它吃了。」

原PO傻眼地說，「老闆真的吃了，我發誓那真的是蟑螂。我特意看了好久，豆鼓是沒有條紋的，它有，而且我都看見腿了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我也經歷過老闆也是當場吃了」、「花幾塊錢看一場戲，也行」、「這種我可以接受，絕不追究」、「老闆是真的拚」、「吃了就算了」、「算了算了他那麼拚，你當看表演了」。

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