一天僅3客人！阿姨按摩賺錢「卻憋尿」　她曝原因：幫忙一下

▲阿姨在忠孝復興站做按摩生意。（圖／女網友Kurt授權引用）

網搜小組／曾筠淇報導

「阿姨真的是一個超級溫暖、有愛的人。」女網友Kurt日前發文表示，在忠孝復興站14號出口附近，有個阿姨在做按摩生意，10分鐘100元，「對阿姨來說，只要有人去找她，她就很開心了！」她也補充，阿姨在按摩過程中，都會關心客人有沒有吃飽穿暖，「很希望老天可以多眷顧她！有經過的人也可以坐下來按個10分鐘」。

Kurt在Threads上發文，提到她常去台北市的忠孝復興捷運站14號出口找阿姨按摩，像這次，她不只找阿姨按摩，還有帶些全素的麵包和貝果給對方，「希望她的生意可以變好」。她也透露，阿姨按摩10分鐘就100元，「對阿姨來說，只要有人去找她，她就很開心了！」

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Kurt說，星期一、四、五、六的下午5時到晚上11時，阿姨都會在那裡。按摩過程中，阿姨會問客人是否吃飽了？是否需要餅乾、喝水？甚至在天氣冷的時候，還會問顧客是否需要暖暖包？「全部都不用錢，都是她自掏腰包買來要跟客人結緣的」。

Kurt也補充道，因為阿姨看不見，所以去廁所的時間會比較長，「如果阿姨不在就是去麥當勞上廁所，再麻煩等她一下」。不過，阿姨為了不讓客人找不到自己，有時卻會憋尿，盡量減少去廁所的次數。因此，Kurt每次去按摩，都會詢問阿姨是否要去廁所？「如果可以的話，有去按摩的人也可以問一下，幫忙她一下」。

Kurt表示，阿姨是一個非常溫暖、有愛的人，有時還會捐零錢、發票，每次去找阿姨，都能被對方的正能量感染，「很希望老天可以多眷顧她！有經過的人也可以坐下來按個10分鐘，陪她聊聊天！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不敢按摩的我都想去給她按一下」、「阿姨的正能量與勤而不懈怠的人生態度，讓人不忍心也多了一份尊敬」、「先留言存著上台北去！一起拿新台幣讓婆婆早點回家」、「剛好明天要去逛街！就可以找阿姨按」、「我改天也要帶吃的去找阿姨」。

還有網友分享，「阿姨真的按得超認真，而且她讓我計時，時間未到她還會發現」、「上次給阿姨按10分鐘，偷偷塞了500元說是100元，阿姨還會一直問，確定是100元沒有給錯吼。過程中阿姨不斷關心我們，天氣冷要多穿衣服，要不要吃餅乾、喝水之類的」、「我今天去，阿姨說今天只有三個客人而已」。