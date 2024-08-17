台中妹凌晨按摩「褲管多一隻手」！爆哭穿衣走出包廂：這樣正常嗎

▲台中一名女子凌晨到按摩會館按摩，卻遭到按摩師性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名女子小婷（化名）先前到某按摩會館按摩，沒想到按摩師何男眼見她頗有姿色，竟藉著按摩的機會觸碰小婷的私密處，嚇得她哭著走出包廂。台中地院考量雙方已和解，依照對於因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻罪，判處何男6月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小婷2023年10月某天凌晨時分，到某按摩會館按摩，沒想到按摩師何男眼見她頗有姿色，竟藉著按摩腿部的機會，將手伸進小婷的褲管裡，並且觸碰小婷的私密處。

▲台中一名女子凌晨到按摩會館按摩，卻遭到按摩師性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



眼見對方沒有反抗，何男又變本加厲，先是正常按摩了一段時間，接著又雙手觸碰小婷的私密處。何男再度得逞後食髓知味，竟動手調整小婷的姿勢，還打算脫去小婷身上的衣物，嚇得小婷立即出聲制止，詢問「你在幹嘛」。

小婷數度遭到侵犯，穿上衣褲後哭著走出包廂，並且詢問其他按摩師，是否會掀開衣物、褲子，以及觸碰到顧客的隱私部位，全案才曝光。

何男犯案後被告上法院，不過因為與小婷以17萬元達成調解，且當場支付12萬元給對方。台中地院簡易庭審理後，依照對於因其他相類醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻罪，判處何男6月有期徒刑、緩刑2年，全案仍可上訴。