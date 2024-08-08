台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

▲雲嘉南分署永康就業中心，為讓在職場及家庭上認真打拼的父親感受不一樣的爸爸節，幫求職者及購物滿額顧客免費按摩舒壓，民眾渡過一個愉快的父親節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南分署永康就業中心，為讓在職場及家庭上認真打拼的父親感受不一樣的爸爸節，特別於8日規劃一系列活動，有首次辦理的「快閃市集」，邀請轄內多元單位現場販售最具吸引力的農特產品，還有現場徵才活動，有11家廠商現場面試提供逾六百個職缺，更安排3位視障按摩師於活動現場，幫求職者及購物滿額顧客免費按摩舒壓，民眾直呼「真貼心」，渡過一個愉快的父親節！



今天市集販售的商品都非常好吃又實用，有農產加工商品、烘焙禮盒、傳統風味餐及冷飲，其中「溪美社區發展協會」的胡麻油包裝精美、送禮大方非常受到民眾歡迎、還有「安安社會福利發展協會」的柚子洗潔精天然又環保，很受女性民眾的喜愛，還有住在附近的民眾一早就前來選購，活動會場鬧熱滾滾。此外，現場擴香蠟燭DIY活動，民眾親手調製屬於自己的香氛蠟燭，頓時整個空間充滿精油香氣，讓參與者一起感受沉浸式的香氛體驗。





38歲的陳姓民眾表示，目前有一位就讀國小的兒子，當了父親後才真正了解父親的辛勞，今天來參加徵才活動希望可以轉換一份薪資較高的工作，當場也體驗了視障按摩，陳先生說最近工作及生活壓力大，透過視障按摩讓自己肩頸「鬆」了不少，瞬間壓力減輕許多，更稱讚按摩師技法純熟力道恰到好處；46歲的李小姐今天來找工作，雖然自己父親已不在了，但在這個日子特別想念父親，當場發現有在販售爸爸喜歡吃的「芋粿巧」及「青蛙下蛋」立馬買了一些，帶回去與媽媽分享也是一種懷念爸爸的方式。





永康就業中心李奇玫主任表示，很開心今天辦理的活動民眾好評不斷，運用中心2樓空間分區規劃各項活動，讓等待面試的民眾可以利用空檔先去體驗視障按摩及選購市集產品，藉此機會認識到視障按摩的「好」及多元產品的「優」，協助視障者就業一直是本中心努力的一環，因台南市視覺障礙人數約5900人，佔全台視障人口約10%，目前領有按摩師證照者約200多名，實際從事按摩工作者約100多名，希望透過這樣的體驗，能讓更多人了解視障按摩，增加視障者的就業機會，另外永康就業中心明年預計成立「視障按摩小棧」，屆時歡迎舊雨新知前來體驗。





永康中心表示，本次的活動很受民眾歡迎，未來市集部分也會廣邀身障團體、庇護工場及職訓單位，除了增加市集產品的多樣性外，更提供一個產品銷售前試水溫的平台給各單位，「快閃市集」、「視障按摩」及「徵才活動」都會在節日前不定期的舉辦，今年預計辦理的時間為9月12日（四）、10月18日（五）、11月29日（五）、12月20日（五），希望透過多元的活動，吸引更多民眾前來就業中心，使民眾更加了解就業中心的業務及功能，也了解在地的特色商品，透過支持「地產地消」，購買「對時」的產地作物，用行動支持在地經濟，歡迎民眾一同前來參與。