到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

▲愛尚往約平台頁面。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞一名男子9日在愛尚往約平台下單到府按摩服務。該名女技師在按摩過程中提議，「3980元（人民幣，下同，約台幣1.8萬元）包養10天」，引起熱議。據悉，該平台並非第一次涉黃，愛尚往約官方回應，有鑑黃師，正核實此事中。

據《新聞晨報》報導，愛尚往約平台有「芳香SPA＋眼護」、「芳香SPA＋熱灸」、「全身芳香SPA」、「精油開背」等項目。該男子9日23點46分的付款截圖顯示，商品名「芳香SPA＋熱灸」，商家名為「重慶往約到家企業管理（集團）有限公司」，付款546.84元（約台幣2477元），圖上還有訂單編號。

▲該名男子的下單紀錄。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

該男子提供的一段錄音顯示，一個女聲稱「不如把費用包了，3980，隨叫隨到，不想談感情，談錢最省事，我也不覺得虧，我也享受……。」

愛尚往約官方火速回應，「我們對技師的行為有進行規範，目前尚不清楚實情，會對外進行通報。」

據悉，這不是愛尚往約平台第一次陷入涉黃風波。先前《福建海博》報導指出，福州的「東郊到家」、「首約到家」、「星河到家」、「愛尚往約」APP，技師到府的核心不是「按摩」，而是「加鐘服務」，只要加鐘，她們甚至可以直接提供色情服務。