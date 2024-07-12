　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

▲▼按摩師稱1.8萬元包養。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

▲愛尚往約平台頁面。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東東莞一名男子9日在愛尚往約平台下單到府按摩服務。該名女技師在按摩過程中提議，「3980元（人民幣，下同，約台幣1.8萬元）包養10天」，引起熱議。據悉，該平台並非第一次涉黃，愛尚往約官方回應，有鑑黃師，正核實此事中。

據《新聞晨報》報導，愛尚往約平台有「芳香SPA＋眼護」、「芳香SPA＋熱灸」、「全身芳香SPA」、「精油開背」等項目。該男子9日23點46分的付款截圖顯示，商品名「芳香SPA＋熱灸」，商家名為「重慶往約到家企業管理（集團）有限公司」，付款546.84元（約台幣2477元），圖上還有訂單編號。

▲▼按摩師稱1.8萬元包養。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

▲該名男子的下單紀錄。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）

該男子提供的一段錄音顯示，一個女聲稱「不如把費用包了，3980，隨叫隨到，不想談感情，談錢最省事，我也不覺得虧，我也享受……。」

愛尚往約官方火速回應，「我們對技師的行為有進行規範，目前尚不清楚實情，會對外進行通報。」

據悉，這不是愛尚往約平台第一次陷入涉黃風波。先前《福建海博》報導指出，福州的「東郊到家」、「首約到家」、「星河到家」、「愛尚往約」APP，技師到府的核心不是「按摩」，而是「加鐘服務」，只要加鐘，她們甚至可以直接提供色情服務。

ET快訊
快訊／土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露
快訊／裁定出爐！　90歲楊兆麟維持千萬交保
曾懷疑「整肅鄭文燦」　她細看手法：不是賴清德做得出來的事
快訊／確定了！　國軍儀隊撤出中正紀念堂
涉行賄鄭文燦！　「楊兆麟千萬交保」遭撤銷
蘋果示警98國！　iPhone「突現2情況」恐遭攻擊
快訊／大學分科測驗物理解答出爐！　補教估5標門檻
LIVE／鄭凱云不忍了！諷江坤俊「做錯事不承認」　鄭文燦10
快訊／江坤俊否認性騷　鄭凱云發聲反擊！
蔡阿嘎「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！　她首回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

破單日降雨量紀錄！重慶墊江暴雨致6人死亡　4.3萬人受災

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影片瘋傳！　本尊認了：被慾望沖昏頭

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」急診　抓醫崩潰喊：我不行了！

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

中國CPI數據低迷　需求偏弱低物價短期難扭轉

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

到府按摩女技師稱1.8萬元包養10天？　「加鐘」可提供色情服務

破單日降雨量紀錄！重慶墊江暴雨致6人死亡　4.3萬人受災

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影片瘋傳！　本尊認了：被慾望沖昏頭

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」急診　抓醫崩潰喊：我不行了！

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

中國CPI數據低迷　需求偏弱低物價短期難扭轉

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

應對北韓核武威脅！美韓發表《核威懾作戰指南》　整合延伸嚇阻體系

中國、白俄羅斯聯合軍演　距波蘭邊界不到5公里

天天調戲櫃台妹！不起眼「白吊嘎色阿伯」資產曝　菜鳥秒跪了

出國工作妻竟誕雙胞胎！他疑不是親骨肉　妻怒抱嬰「割喉雙殺」

索托開轟無用　洋基不敵光芒近25戰苦吞18敗

快訊／國1岡山段貨車不明原因火燒車　狂噴黑煙驚險畫面曝

一早就很熱！大票人有感「今年熱爆」：連颱風都很少來了

台男非法滯留泰國464天遭逮！在台詐領移工保險金　得手近百萬

快訊／新北土城機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危搶救中

用老婆臉書發文「我出軌被抓包了」　人夫挨罰12萬元

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影外流　本尊認了

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」　掛急診喊「我不行了」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

反駁布林肯　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會超難搶！黃牛票喊到「原價30倍」

停車起糾紛！他下秒拿斧頭狂殺女司機一家

小6生稱讀書是本分　同學一旁驚到掉下巴

老乾媽礦物油超標！眾人聯想驚：根本破案

史上最窩囊高空彈跳　景區：每天超多人玩

海底撈新服務又來了！等位可以打麻將

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

陸屁孩人孔蓋放火被炸飛　母要告下水道

保時捷中國市場成交量下跌33%

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

更多熱門

相關新聞

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」

浙江杭州餘杭太炎社區7日14時氣溫以40.7℃位居全中國榜首，前10浙江佔了9席。中央氣象台預測，8日至10日江南、華南大部等地將出現持續性高溫天氣，最高溫可達35～38℃，未來一週，江南華南部分地區仍將持續高溫悶熱。

東莞化工廠爆炸「巨型火球」竄天 有民眾身體不適送醫

東莞化工廠爆炸「巨型火球」竄天 有民眾身體不適送醫

四川百名「留守兒童」穿越1500公里過暑假 攜辣椒雞蛋與爸媽團聚

四川百名「留守兒童」穿越1500公里過暑假 攜辣椒雞蛋與爸媽團聚

斯容搶先體驗東森REGAL AI機器人

斯容搶先體驗東森REGAL AI機器人

東森REGAL全台唯一AI智慧按摩機器人

東森REGAL全台唯一AI智慧按摩機器人

關鍵字：

按摩愛尚往約平台廣東SPA東莞

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

30人酒駕姓名、照片公布

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

購物天后電話講一半「突發怪聲」

李多慧信義區街頭熱舞！　3秒影片讓後面小黃紅了

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面