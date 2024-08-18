傳陸漁船偽裝台籍船越界捕魚　600噸永康艦赴台海中線監控

▲海巡署派永康艦赴海峽中線監控大陸漁船越界捕魚。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

針對大陸伏季休漁結束，大陸漁船湧入臺灣海峽部分，且有媒體反映有大陸漁船變造船舶自動識別系統（Automatic Identification System, AIS）訊號偽裝成台灣漁船，海巡署強調，金馬澎分署16日上午開始加強金馬澎水域勤務作為，提前部署可能越界熱點水域，防堵中國漁船越界作業，到18日上午，海巡人員監控下並無大批中國漁船越界情事，僅馬祖及金門有零星越界情形，均在第一時間由巡防艇驅離出限制水域。

海巡署強調、仍持續加強周邊海域勤務作為，目前動員1艦19艇29汽車74機車301員，以因應中國休漁結束後海域情勢。有媒體報導在台灣澎湖限制水域我方漁民傳統漁場區域，有陸船使用台灣漁船AIS訊號、假冒台船越界捕魚問題。





海巡署證實：已常態部署1艘巡防艦於海峽中線至臺灣灘海域，但截18日8時，均未接獲相關報案，針對AIS冒充台灣漁船部分，海巡署派永康艦在17日14時40分抵達七美西南44浬，限制水域外20浬的報案地點，經船艦雷達及目視偵查該海域有陸籍船舶20餘艘，但現場未發現台灣籍船舶及台籍AIS訊號，

海巡署說明，去年東北季風期間，曾接獲有陸船使用非大陸編碼之AIS訊號之通報，但均查無實證，海巡署強調，巡防艦艇一經發現外觀樣貌與作業習慣不同台籍漁船的船隻，均會加強辨識，如可疑陸籍船舶進入我禁止限制水域，均會依法登檢扣留調查，目前永康艦仍在海峽中線對可疑陸船偵蒐巡航中，確保台海域安全及漁場作業秩序。



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