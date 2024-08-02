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確保民眾夏日水上安全　南消六大結合海巡署辦理船艇救援演練

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏季暑期炎熱，為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所於2日在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。

演練目的在展示和強化各單位在水上救援時的協同作戰能力，同時也向市民宣導戲水安全的重要性。演練內容涵蓋水域救援、救生器材操作、船艇操作等多項演練，並結合現代科技，包括無人機和遙控救生圈的救援應用。

隨著氣候變遷及戲水活動的多樣化，水上救援的挑戰日益增加。消防局致力於不斷提升救援技術和裝備，確保在各種情況下都能快速有效地進行救援。此次演練的重點是在與海巡署的雙向聯繫溝通合作、船艇操作的熟悉及利用科技應用的結合。

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第六大隊與海巡署安平漁港安檢所的船艇相互合作進行海上聯合救援演練，演習中救援船艇迅速出動，在模擬有民眾因不慎遭海底暗流帶出海外，因體力不支在海面載浮載沉的情況下成功救援遇險者，展示了精湛的駕駛技術及團隊協作能力。此外，無人機在此次演練中也發揮了重要作用。演習中，無人機被用來進行空中搜索，迅速定位溺水者的位置，並將現場情況即時傳回指揮中心。這不僅大大縮短了救援時間，也提高了救援行動的精確度。

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一項引人注目的演練是水下機器人及遙控救生圈的操作演練。水下機器人適用於人員的搜索；遙控救生圈則可以通過遠端操作，快速接近溺水者並提供即時浮力支持，避免因體力不支造成溺水發生，這項技術的應用為水上救援提供了一種新的解決方案，尤其是在難以接近或危險水域中，遙控救生圈的應用顯得尤為重要。

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，此次演練展示了消防局和海巡署在水上救援方面的專業能力和科技應用，未來將繼續加強這方面的訓練和設備的投入，以應對未來各種可能的水上突發事件。

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲則強調了市民戲水安全的重要性。他表示，夏季是市民戲水的高峰期，市政府將持續推動相關安全教育活動，讓市民能夠在享受夏日清涼的同時，具備基本的戲水安全知識。他還呼籲市民在進行水上活動時，務必遵守相關規定，避免前往危險水域，並在遇到緊急情況時及時求助專業救援人員。

▲暑期炎熱為防止民眾戲水發生危險，提升水域救援效率，台南市消防局第六大隊及海巡南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所，在安平觀汐平台辦理聯合水上救援演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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