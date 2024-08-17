我方也參與搜救！ 國台辦證實：陸漁船「碰撞」1死3失蹤

▲大陸漁船金門外海遭撞沉沒，4船員失聯，海巡署派艇協助救援中。（圖／記者林名揚翻攝）

記者 任以芳/北京報導

金門東碇島外海今（17）日有一艘陸籍「閩龍漁63877」漁船與不明船舶擦撞沈沒，造成1死。大陸國台辦發言人朱鳳蓮稍早證實，該起事件兩岸搜救單位全力搜救3名失蹤人員。事發原因是「閩龍漁63877」與其他漁船碰撞，目前確認4人獲救，1人搶救無效，3人失蹤持續搜救中。

朱鳳蓮指出，今日凌晨3時許，福建籍漁船「閩龍漁 63877」

在漳州鎮海角東南約14海裡處與另一艘漁船發生碰撞後沈沒。

朱鳳蓮表示，船上共有船員7人，其中4人被大陸漁船救起、3人失蹤。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮進一步證實，事發後，福建省海上搜救中心立即組織開展搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救。

朱鳳蓮也透露，獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡，相關搜救行動仍在進行中。

根據我方消息通報，海巡署凌晨接獲國搜中心通報，一艘陸籍漁船「閩龍漁63877」於東碇島東方6.6海浬遭到不明船舶擦撞，導致船隻沉沒。

目前兩艘漁船為何相撞，以及事發整體經過，大陸方面沒有更多說明，僅證實該起事件造成1陸籍船員重傷死亡。