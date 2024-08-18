岸田文雄親回社群！賴清德排第二　涉外人士：已是印太重要領袖

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

日本首相岸田文雄日前宣布不參選9月自民黨總裁選舉後，16日罕見轉貼總統賴清德總統在X平台上的發文。對此，涉外人士分析，從岸田回覆感謝順序來看，凸顯賴清德已是作為印太地區民主國家的重要領袖。

賴清德日前發文感謝岸田任內對台灣的堅定支持，而岸田16也罕見在X平台上回覆賴清德的貼文，以中文表示「感謝來自台灣的溫馨聲援。對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等基本價值的極為重要的夥伴，也是重要友人。相信，日台間的kizuna-心靈連結，今後也會繼續深化」。

從社群平台上觀察，岸田宣布不競選連任消息後，多位國家領袖紛紛發表貼文，對岸田任內所做努力表達誠摯感謝，如美國總統拜登讚揚岸田的領導具歷史意義，將美日同盟推向新的高度。而岸田昨陸續在X平台上回覆感謝，第一個是轉貼美國總統拜登貼文，再來則是台灣總統賴清德貼文，接續是澳洲總理安東尼·艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理克里斯多福·盧克森（Christopher Luxon），目前僅回覆四個國家。對此，涉外人士分析，從岸田回覆感謝順序來看，更加凸顯賴清德是作為印太地區民主國家的重要領袖。

涉外人士表示，此舉不僅凸顯台日關係緊密友好；第二，凸顯台日雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴；第三，更說明賴清德作為印太地區民主國家重要領袖，倍受國際社會肯定認同。

事實上，賴清德在X平台上，與各國領袖互動日漸熱絡。包括今年四月，台灣發生大地震，印度總理莫迪（Narendra Modi）發文送暖，賴清德轉貼該則貼文表達感謝；今年六月，賴清德發文祝賀莫迪當選連任，莫迪也轉發賴清德貼文，表示「期待台印之間關係更緊密」。