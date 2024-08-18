觀光逆差4436億元創新紀錄　李彥秀：政府沒吸引國際旅客的創意

▲李彥秀認為，「科技工廠」與「兩岸戰場」無法吸引國際觀光客。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年國人出國旅遊總支出突破7134億元，外國旅客來台消費僅有2698億元，整體收支逆差寫下4436億元歷史紀錄，國民黨立委李彥秀今（18日）痛批，民進黨8年執政下，觀光產業淪為「觀光慘業」，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業作得更好。

李彥秀指出，去年是疫情解封後第一年，但全年來台旅客數僅648萬人次，入出境旅客「逆差」高達一點八倍；今年全球旅遊商機大爆發，結果截至今年五月，來台旅客僅324萬人次，入出境旅客數逆差更超過兩倍，創下歷史新高。不僅是入出境人數的逆差，去年國人出國旅遊總支出突破7134億元；而外國旅客來台消費僅有2698億元，整體收支逆差也寫下4436億元的歷史紀錄。

李彥秀認為，觀光產業是服務業的火車頭，能創造大量就業機會，又被稱為「無煙囪工業」，去年底交通部定下今年入境人數1200萬人次的高目標，賴清德總統也告訴國人，觀光產業將迎來春暖花開。炎炎夏日，過往最熱門的墾丁，今年暑假住房率僅有五成。

李彥秀批，民進黨政府端不出牛肉，沒有春暖花開，觀光業仍是凜冽寒冬，「科技工廠」與「兩岸戰場」無法吸引國際觀光客來台。臺灣有豐沛民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，臺灣一年12個月，都可以有「國際嘉年華」觀光盛會，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業作得更好。

