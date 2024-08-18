可能有熱帶性低氣壓！8月底大低壓帶再現　專家：天氣難穩定

▲台灣東邊的98W，有略為加強的機會，可能變成熱帶性低氣壓。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（18日）指出，台灣東邊的98W可能變成熱帶性低氣壓，但達到颱風的可能性不高，東南邊的擾動也有機會變成熱帶性低氣壓，是否成颱還要觀察，而8月最後一周，台灣以東可能有較大範圍的低壓帶出現，太平洋高壓持續弱勢，天氣很難變得穩定。

中央氣象署預報員劉宇其表示，目前台灣以東有一個低氣壓逐漸發展，但未來強度變化有限，預估往北移動，不會直接靠近台灣。

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吳聖宇在其臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣附近依然深陷於季風低壓帶中，包括大陸內陸的季風低壓、台灣以東琉球附近的98W，以及東南邊更遠的另一個擾動（未編號），都算是在這個季風低壓帶的範圍內。

吳聖宇指出，台灣東邊的98W將向北移動，有略為加強的機會，可能變成熱帶性低氣壓，但預報資料看起來要達到颱風等級的可能性不高，也不會更往台灣附近接近。東南邊的擾動，未來也會往北發展，可能變成熱帶性低氣壓，會不會來到颱風等級還要再觀察。

他表示，今起到周二受到低壓帶逐漸北抬的影響，低壓帶南側西南季風較強的部份逐漸來到台灣附近，迎風面中部以南地區降雨增多，今天下半天之後就要開始注意，今晚到明、後天有可能出現局部大雨，甚至豪雨的機會。

他說，中部以北到東半部則要留意白天配合熱力作用發展的熱對流降雨，熱對流發展較旺盛的地方也可能會有局部大雷雨出現。這幾天降雨較多，雲量也偏多，高溫可能性跟著下降，但風向偏西南風，還是有些悶熱的感覺，濕度也比較高。

吳聖宇指出，周三起，太平洋高壓有機會西伸到台灣附近，低壓帶位置向北抬，較為遠離台灣，台灣附近西南季風強度減弱，但預報資料來看，高壓勢力並不強，台灣附近風向仍維持偏南到西南風，天氣型態大致為夏季型，留意午後山區熱對流雷雨發生，可望持續到周六、下周日。

吳聖宇提到，8月最後一周，在台灣以東可能又會有較大範圍的低壓帶出現，太平洋高壓持續弱勢的情況預估要維持到8月底甚至9月初，短時間內應該都沒有颱風接近或威脅台灣的機會。

他表示，因為高壓弱勢，天氣可能很難變得非常穩定，頂多就是比較偏向午後雷雨的天氣而已，要有強勢高壓籠罩，晴朗穩定少雨的天氣型態，一直到8月結束之前似乎機會不是很大，後續持續觀察。