日文歌詞網「marumaru」無預警關了　大票人崩潰：超愛這網站

▲儘管Google搜得到，但已無法進入網站了。（圖／翻攝網路）



網搜小組／劉維榛報導

日文歌詞網站「marumaru」無預警終止服務！一名網友驚呼，一直無法連上「marumaru」，原來該網站已經關站，而站長也無奈透露，確實因某些原因而關閉，要大家別再嘗試連結了，「事情也是很突然，連在自己的網站跟大家道別都來不及」。引來大票網友哀喊，「哭了！超愛這個網站欸！」

一名網友在Dcard驚呼，唱歌學日語「marumaru」的網站，驚傳永久停止經營，原PO也在巴哈姆特找到站長的聲明文，本尊坦言，某些原因而無法經營下去，「目前網站已經是永久停止服務了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

站長也難過喊話，經常使用的網友們，「可以不用再浪費時間嘗試連上網站了！」最後他感謝大家數十年來的支持，也許某天會再以新面貌出發，「因關站所帶來的不便，深表歉意。」

一票哈日族也崩潰大喊，「什麼！這個網站很好用欸」、「不～這網頁陪我從N5到N1」、「雖然現在都用うたてん或JS的APP看歌詞了，但看到曾經陪伴我好長一段學習時間的網站要關掉還是好不捨喔」、「我都用這網站練歌，哭啊」、「哭了！超愛這個網站欸」、「昨天就發現連不上了...以後要用什麼才好」、「好難過，這個網站學習日文超好用」、「天啊！真的用了好多年了」。

事實上，「marumaru」對愛唱日文的網友絕對都不陌生，貼心功能包括能中日歌詞自動顯示（日文漢字皆有標註讀音）、逐句跳轉、漢字標註假名，以及YouTube連動等。站長2013年時，就在巴哈姆特宣傳自己架設的網站，如今無預警關閉，他也感嘆「事情很突然，連自己的網站跟大家道別都來不及，只能回到最初宣傳本站的地方來告知大家。」

▼站長坦言，網站已永久關閉。（圖／翻攝巴哈姆特）

