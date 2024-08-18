日本自民黨總裁選舉競爭激烈　超過10人有意參選

▲日相岸田文雄宣布不參選，黨內總裁選舉迎來群雄割據的局面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相岸田文雄在任時，黨內面臨派閥政治、統一教會、派系資金醜聞，屢創新低的支持度不見起色。自民黨預計9月進行總裁（黨魁）選舉，不過隨著岸田宣布不參選、卸任首相後，有意願參選總裁者超過10人，包括前幹事長石破茂、官房長官林芳正、數位大臣河野太郎，可謂群雄割據。

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，自民黨即將於9月進行總裁選舉，意味著日本首相（總理大臣）即將換人，而自從黨內派閥宣告解散後，總裁選舉競爭激烈，光是同個派系就有一位以上的國會議員有意參選，而出馬參選者須先獲得黨內20人（國會議員）推薦，因此能否取得黨內充分支持，成為勝選關鍵。

隨著黨內派系解散，自民黨迎來「超過10人」有意參選總裁的罕見情況。岸田文雄總裁3年任期即將屆滿，對於誰將是接班人，備受外界矚目。

▲自民黨前幹事長石破茂。（圖／路透）

首先是67歲的自民黨前幹事長石破茂。石破茂率團訪台、14日在台北受訪時表示，一旦能夠爭取到黨內20人推薦，就會出馬參選總裁。儘管各項民調顯示，石破茂在自民黨10位以上人選之中的支持度居冠，但其在黨內可能無法獲得足夠的支持基礎，且其先前率領的派系「水月會」不到20人。

現任內閣官房長官林芳正，曾經先後擔任農林水產大臣、經濟財政政策擔當大臣、防衛大臣、外務大臣等重要政府公職，在自民黨內屬於宏池會（岸田派）。隨著岸田宣布放棄參選，派系內希望林芳正能夠出馬承接岸田的位置。報導指出，林芳正一旦決定參選，有望能夠獲得20人以上推薦。

現任數位大臣河野太郎，曾經擔任行政改革擔當大臣、疫苗接種推進擔當大臣、外務大臣、防衛大臣等多項重要政府公職，在自民黨派系中屬於志公會（麻生派），在獲得麻生太郎同意其出馬參選後，預計能夠獲得派系人馬推薦，昨（17）日更透過電話擴大黨內支持。

▲自民黨幹事長茂木敏充有意參選總裁。（圖／路透）

至於在平成研究會（茂木派），包括自民黨幹事長茂木敏充、前官房長官加藤勝信皆有意參選。其中，茂木敏充17日在石川縣金澤市接受記者團採訪時，曾表示將在夏季內深思熟慮；至於加藤勝信則於11日在節目中表態有意參選。

現年49歲的小林鷹之擁有從政近12年的經驗，先前曾擔任過經濟安全保障大臣，儘管其對外知名度並不高，但仍有高度參選意願。17日，小林鷹之在新潟縣透露，黨內多名議員表態希望他參選，因此將會針對參選與否做出最終判斷。

現任外務大臣上川陽子，則是於17日拜會總理大臣官邸，向岸田文雄表達有意參選總裁的意願。

另外，包括被視為「安倍繼承人」的經濟安全保障大臣高市早苗、經濟產業大臣齋藤健、野田聖子皆表達正在著手進行參選前的準備工作。至於小泉進次郎也被媒體點名參選。