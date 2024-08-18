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日本藥妝「驚見^^符號」　妹子超不解！真相長知識了

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO好奇包裝上「^^」代表什麼意思。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

「日本藥妝品包裝上的^^符號是什麼？」一名妹子透露，之前買護髮油就看過「^^」的符號，最近買口罩噴霧，同樣下方也看到「^^」，但她查不到代表什麼意思，因此好奇有沒有人知道？文章曝光後，網友紛紛胡鬧回應「表示它很開心^^」；內行則正解回應，其實是某日本品牌的企業商標。

一名女網友在Dcard表示，之前使用日牌護髮油時，就在包裝底下看到「^^」的符號，當時她以為是滋潤度的意思，而最近入手一款口罩噴霧，下方同樣也有「^^」的符號。

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好奇心驅使下，原PO上網查查看，無奈都查不到，因此才發文詢問「不曉得是什麼意思，請問有人知道嗎？真的很好奇。」

文章曝光後，一票網友歪樓笑回，「嘻嘻」、「表示它很開心^^」、「此面向上？」「開心」。

甚至還有人詢問ChatGPT，「在日本藥妝或化妝品的包裝上看到『^^』這樣的圖案，它通常沒有具體的醫學或成分意義，而是一種設計元素。它可能用於吸引注意力或作為品牌的一部分。簡單來說，『^^』通常代表一種友好或輕鬆的設計風格，而不是傳達藥物或化妝品的具體信息」。

結果真相長知識，內行人給予正解，原來「^^」是商標，「Mandom Corp.的企業商標，它旗下有很多個品牌，包括Gatsby」。

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