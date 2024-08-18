俄堪察加半島7.0地震後「火山大噴發」　火山灰猛噴直衝8公里高空

▲舍維留奇火山（Shiveluch Volcano）噴發，高達8公里的火山灰柱直衝雲霄。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）17日發生規模7.0地震之後，舍維留奇火山（Shiveluch Volcano）也於18日噴發，高達8公里的火山灰柱直衝雲霄，震撼畫面也被鏡頭拍下。

《塔斯社》18日報導，「根據目測，火山灰柱上升到海平面以上8公里的高度」，此外火山也噴出大量熔岩，所幸目前沒有接獲傷亡通報。俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）遠東分院火山學與地震學研究所（ Institute of Volcanology and Seismology）也捕捉到驚人一幕。

CNN指出，舍維留奇火山距離「堪察加彼得羅巴夫洛夫斯克」（Petropavlovsk-Kamchatsky）約450公里，這是堪察加半島最大城市，瀕臨太平洋阿瓦查灣（Avacha Bay），人口約18萬。

根據美國地質調查局（USGS），17日上午7時的地震震央距離「堪察加彼得羅巴夫洛夫斯克」以東約102公里，震源深度約29公里。《塔斯社》表示，地震並未造成「重大破壞」，但相關單位正在檢測建築物「是否發生潛在損壞，尤其關注公共設施」。

儘管俄羅斯聯邦緊急情況部（EMERCOM）並未發布海嘯警報，但美國海嘯預警系統（The US tsunami warning system）稍早警告，「距離震央300公里內的俄羅斯沿海地區，可能出現這次地震導致的危險海嘯波浪」。