俄堪察加半島7.0地震後「火山大噴發」　火山灰猛噴直衝8公里高空

▲舍維留奇火山(Shiveluch Volcano)噴發,高達8公里的火山灰柱直衝雲霄。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯遠東地區堪察加半島(Kamchatka)17日發生規模7.0地震之後,舍維留奇火山(Shiveluch Volcano)也於18日噴發,高達8公里的火山灰柱直衝雲霄,震撼畫面也被鏡頭拍下。

《塔斯社》18日報導,「根據目測,火山灰柱上升到海平面以上8公里的高度」,此外火山也噴出大量熔岩,所幸目前沒有接獲傷亡通報。俄羅斯科學院(Russian Academy of Sciences)遠東分院火山學與地震學研究所( Institute of Volcanology and Seismology)也捕捉到驚人一幕。

CNN指出,舍維留奇火山距離「堪察加彼得羅巴夫洛夫斯克」(Petropavlovsk-Kamchatsky)約450公里,這是堪察加半島最大城市,瀕臨太平洋阿瓦查灣(Avacha Bay),人口約18萬。

根據美國地質調查局(USGS),17日上午7時的地震震央距離「堪察加彼得羅巴夫洛夫斯克」以東約102公里,震源深度約29公里。《塔斯社》表示,地震並未造成「重大破壞」,但相關單位正在檢測建築物「是否發生潛在損壞,尤其關注公共設施」。

儘管俄羅斯聯邦緊急情況部(EMERCOM)並未發布海嘯警報,但美國海嘯預警系統(The US tsunami warning system)稍早警告,「距離震央300公里內的俄羅斯沿海地區,可能出現這次地震導致的危險海嘯波浪」。