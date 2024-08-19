北韓譴責烏克蘭！　攻打俄羅斯是「不可原諒的恐怖行為」

▲北韓領導人金正恩力挺俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭對俄羅斯發動強烈反攻，直接攻入邊境炸毀2座橋樑。北韓18日譴責烏克蘭，稱其入侵俄羅斯是不可原諒的恐怖行為，「北韓將永遠跟俄羅斯站在一起。」

根據《路透社》報導，北韓官媒《朝中社》18日公布北韓外交部的聲明指出，烏克蘭對俄羅斯領土發動武裝攻勢，造成數十名愛好和平的居民死亡、數百人受傷，這是非常嚴重的恐怖行為，並稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）是受到美國和西方國家的操控。

北韓外交部指出，烏克蘭的侵略行為是不可原諒的，這次事件更有可能讓歐洲陷入全面的戰爭，將局勢推向第三次世界大戰邊緣，美國和其盟友必須負責，「我們強烈譴責在美國和西方控制、支持下的澤倫斯基魁儡政權，他們向俄羅斯領土發動的武裝襲擊，是不可原諒的侵略和恐怖行為。」

過去一年，北韓與俄羅斯的關係大幅提升，兩國領導人舉行了兩次峰會，並承諾加強在所有領域上的合作。北韓外交部強調，在俄羅斯尋求保護其主權的過程中，「北韓將永遠與俄羅斯站在一起。」

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