烏克蘭炸毀庫斯克第2座大橋　澤倫斯基曝「進攻俄本土目的」

▲烏克蘭炸毀俄羅斯庫斯克州第二座大橋。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭史無前例入侵俄羅斯領土行動將滿2周，基輔當局證實打擊庫斯克州第2座重要橋梁；總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，下令軍隊攻占庫斯克州多處據點，是為了在該區製造出俄烏之間的緩衝區，以更好地阻擋俄軍未來的進犯攻勢。

烏軍在6日對庫斯克州發動奇襲，這是該行動至今，澤倫斯基首次揭露任務目標。此前他僅表示，該行動是要保護烏克蘭邊境蘇梅地區，因為當地不斷遭到俄軍從邊境發動的砲襲。

澤倫斯基18日表示，「以下是我們當前整體防禦行動的主要任務：盡可能地摧毀俄羅斯的戰爭潛力，並最大化執行反攻行動。包括我們在庫斯克地區的任務，就是要在侵略者的土地上創造出一個緩衝區。」

▲澤倫斯基明確表示，要在庫斯克州創造出一個緩衝區。（圖／路透）



烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）18日宣布，庫斯克州「又少了一座橋梁」，隨文上傳位在俄羅斯茲瓦諾葉鎮（Zvannoye）附近這座橋梁遭到鎖定炸穿的空拍影片。他說：「空軍飛機持續以精準空襲，讓敵人失去後勤能力。」

此前烏克蘭在16日宣布摧毀位在鄰近城鎮格魯希科沃（Glushkovo）的另一座橋梁。據俄羅斯軍事部落客指出，上述兩座橋梁橫跨蜿蜒流過庫斯克州的塞姆河（Seym River），烏方相關攻勢已經導致俄方在當地僅剩有限的渡河選項。莫斯科於其中一座橋梁遭毀時曾表示，事件阻礙人員撤離作業。

俄羅斯當局表示，自從戰鬥爆發以來，已有逾12萬人逃離庫斯克州。